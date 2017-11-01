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  • Лига чемпионов. «ЦСКА» одержал волевую победу над «Базелем»

Лига чемпионов. «ЦСКА» одержал волевую победу над «Базелем»

1 ноября 2017, 00:35
157

ЦСКА вырвал победу над «Базелем» в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Армейцы пропустили первыми – на 32-й минуте отличился Лука Дзуффи. На 65-й минуте Алан Дзагоев счет сравнял, а за 11 минут до завершения основного времени встречи Понтус Вернблум принес красно-синим победу.

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

Базель (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дзуффи, 32; 1:1 – Дзагоев, 65; 1:2 – Вернблум, 79.

«Базель»: Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака (Ди, 73), Дзуффи, Петретта (Иттен, 84), Штеффен, Эльюнусси, Оберлен (Аети, 72).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин, Натхо (Жамалетдинов, 90), Кучаев (Миланов, 90+1), Витиньо (Дзагоев, 46).

Предупреждения: Джака, 60; Баланта, 75 – Натхо, 49; Фернандес, 84.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Базель ЦСКА
Комментарии (157)
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Zenitovec1990
1509485891
Поздравляю с победой) завтра Спартак поддержим
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Tajik-za Zenit
1509486120
Молодцы поздравляю армейцев с прекрасной победы Вернблум форварда играет лучше чем олонаре
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Dimon 007
1509486127
Вот все орут, с победой, с победой..... а в кратце.... Игра была сумбурная..., судья допустил много ошибок, при чем в пользу ЦСКА..... ну и как всегда, после того как ЦСКА повёл в счёте, началось «тупое» валяние на газоне и выбивание мяча... Игра была ровна, играли два говна...... просто одно на классе по психологии выиграло.
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ROSTOV SUPER
1509486634
ЦСКА с победой , показали характер ! Игорь красава , выручал не раз !
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mutabor0992
1509486690
А смысл???Все равно профукают.1 матч могут,но что потом?
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makdim2906
1509486757
Поздравления от болельщика "Спартака"! Молодцы армейцы! Ждем завтра подобной игры от красно-белых!
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Dominator777
1509486770
Алан изменил игру армейцев, сделав ее комбинационной и атакующей, забил гол, поучаствовал в победной атаке. Очень достойно сыграл Кучаев, Игорь тащил все (в голе его вины абсолютно нет), Васин - не начудил, ну а когда нападающие не забивают, то как в былые годы на помощь приходит Понтус. С победой, армейцы!
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STAFOR13
1509486944
Дзага, это мотор команды, во втором тайме играли реально достойно, если учесть то, что скамейка у ЦСКА нулевая, что все играют на пределе, тут команда выложилась на 101%, удачи ЦСКА!
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Виктор12
1509487372
Они сделали это! Они смогли! Они ПОБЕДИЛИ! На морально волевых армейцы выстояли и одержали такую важную победу над сильным соперником. Реальная заявка ЦСКА на второе место в группе при равенстве очков с Базелем! ЦСКА, во втором тайме, показал ту самую игру, которую хотелось бы почаще видеть в исполнении всех наших команд в еврокубках. В очередной раз стоит отметить Игоря Акинфеева, который хоть и пропустил, по вине ЗАЩИТЫ, но спас как минимум 3-4 раза от верного гола. Героями лигочемпионской встречи стали не только те, кто забивал - Дзагоев и Вернблум, но и те, кто ОТБИВАЛСЯ всей командой и умело ликвидировал угрозы воротам ЦСКА. Выход Алана Дзагоева внёс КОНСТРУКТИВ в атакующие действия ЦСКА! Игроки стали чаще атаковать и мели моменты, а два из них игроки ЦСКА мастерски реализовали! ЦСКА было сложно и трудно в ответной встрече. Базель всё время НАГНЕТАЛ и НАСЕДАЛ, но всякий раз защита армейцев успешно отбивалась! ПОЗДРАВЛЯЕМ ЦСКА с ОТЛИЧНОЙ, трудной и ВОЛЕВОЙ футбольной победой! Все МОЛОДЦЫ и очень СТАРАЛИСЬ! Да, были ошибки и промахи, но настрой был футбольным и ПОБЕДНЫМ! ЦСКА больше хотел победить и они ПОБЕДИЛИ! Впереди ещё две встречи на групповом этапе. Мы желаем ЦСКА победно их завершить, чтобы со второго места выйти на лигочемпионскую весну и продолжить шествие в Лиге Чемпионов! Все возможности для этого есть и эта победа вселяет уверенность, что второе место будет за ЦСКА!
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mutabor0992
1509487417
Опять одни поцреоты.
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