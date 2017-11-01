Лига чемпионов. «ЦСКА» одержал волевую победу над «Базелем»

ЦСКА вырвал победу над «Базелем» в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Армейцы пропустили первыми – на 32-й минуте отличился Лука Дзуффи. На 65-й минуте Алан Дзагоев счет сравнял, а за 11 минут до завершения основного времени встречи Понтус Вернблум принес красно-синим победу.

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

Базель (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дзуффи, 32; 1:1 – Дзагоев, 65; 1:2 – Вернблум, 79.

«Базель»: Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака (Ди, 73), Дзуффи, Петретта (Иттен, 84), Штеффен, Эльюнусси, Оберлен (Аети, 72).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин, Натхо (Жамалетдинов, 90), Кучаев (Миланов, 90+1), Витиньо (Дзагоев, 46).

Предупреждения: Джака, 60; Баланта, 75 – Натхо, 49; Фернандес, 84.

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