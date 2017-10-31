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  • Кафельников: «Думаю, «Спартак» проиграет «Севилье» со счетом 1:3»

Кафельников: «Думаю, «Спартак» проиграет «Севилье» со счетом 1:3»

31 октября 2017, 16:19
18

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил шансы команды в предстоящем матче с «Севильей» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Как было отмечено, у красно-белых практически нет шансов на положительный исход.

«Думаю, «Спартак» завтра проиграет. Один команда забьет, но уступит, думаю, со счетом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с «Ливерпулем» в Англии будет легче, чем в игре с «Севильей». И я надеюсь, что «Спартак» обыграет «Марибор», добьется положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф.

И я считаю, что мы еще можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае – третье, потому что команда должна играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне», – сказал Кафельников.

Матч «Севилья» – «Спартак» пройдет 1 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Севилья
Комментарии (18)
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Mahone
1509460381
Спартак не проиграет,может ничья,но мы самые лучшие!!!!!! Зачем тогда играть,мы верим
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Полная Канистра
1509460971
чёт ты много женёк мячей нам насчитал если нет веры то ты плохой болела
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insider_retro
1509461239
А за него поклонники намедни в одной теме костьми ложились... А он, вот так простенько мимоходом и без должного оптимизма оценил результат предстоящего матча...
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SERG63
1509461553
Прорвемся
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mialkov
1509463887
Где бы не проходила игра, я всегда буду верить в Спартак! Это мой Спартак, это уже моя жизнь! Вперед красно-белые, за победой!
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OfaZavr
1509464417
если кажется то... а вообще перед игрой нечего каркать и если настоящий болельщик даже мысли такой допускать не должен. Только Спартак, только победа!
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SPACE TRUCKIN
1509464986
Кафель!!прекрати каркать!перед первым матчем с Севильей Спартаку тож ничё хорошего не сулили...потом заткнулись все...не хороните команду заранее!
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nik55
1509466035
Кафельников----много думать стал и думай молча а не трепись
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prezent2017
1509468728
Хорош болельщичек...
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Диктор
1509472337
А если Спартак выиграет-публично признаешь что ты ЧМО ?
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