Кафельников: «Думаю, «Спартак» проиграет «Севилье» со счетом 1:3»

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил шансы команды в предстоящем матче с «Севильей» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Как было отмечено, у красно-белых практически нет шансов на положительный исход.

«Думаю, «Спартак» завтра проиграет. Один команда забьет, но уступит, думаю, со счетом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с «Ливерпулем» в Англии будет легче, чем в игре с «Севильей». И я надеюсь, что «Спартак» обыграет «Марибор», добьется положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф.

И я считаю, что мы еще можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае – третье, потому что команда должна играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне», – сказал Кафельников.

Матч «Севилья» – «Спартак» пройдет 1 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.