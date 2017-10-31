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Кононов рассказал, почему покинул «Ахмат»

31 октября 2017, 13:28
20

Олег Кононов прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ахмата». Специалист покинул команду после матча с «Анжи» (1:1) в 15-м туре РФПЛ.

«В первую очередь хотел бы выразить благодарность главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне всe это время.

Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим.

Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской республике. Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди.

Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся только самые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб «Ахмат», – сказал Кононов.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Кононов Олег
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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cska-62
1509446251
Это дежурные хвалебные оды, а почему дела не пошли, так и не сказал... :-(((
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Chesn0k
1509446849
отдохнёт немного и можно в краснодар возвращаться)
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Виктор12
1509448928
Работа в команде из Грозного специфическая и Кононов это не учёл. Ему б только абы какую команду принять, чтоб не сидеть без дела! Сразу понятно, что это не его команда! А пошел работать, потому что пригласили! Рахимову удалось, со временем, настроить команду на результат, за счёт тренировочного процесса, но его подвела ЭЛЕМЕНТАРНАЯ жадность в конце прошлого сезона, согласно цены вопроса! Вы только посмотрите игры Терека концовки прошлого сезона! 1. 26 тур - 29 апреля ТЕРЕК - УРАЛ 5:2 (1:1) 2. 27 тур - 7 мая ЗЕНИТ - ТЕРЕК 0:1 (0:0) 3. 28 тур 14 мая ТОМЬ - ТЕРЕК 1:2 (0:0) 4. 29 тур 17 мая СПАРТАК - ТЕРЕК 3:0 (2:0) 5. 30 тур 21 мая КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ТЕРЕК 1:3 (0:1) А теперь обратите внимание на 29 тур и игру со Спартаком! Сразу бросается в глаза НЕ ПОНЯТНАЯ игра Терека в этом матче! Понять не сложно! Рахимов сдал эту игру Спартаку, чтобы не ОМРАЧАТЬ вручение Кубка. Разница есть и притом, очень большая! Вручать Спартаку при выигранной игре или проигранной, на глазах у публики и БОМОНДА! Но сдав эту игру Спартаку, Рахимов лишил Терек Лиги Европы и 4-го места! Впервые в своей истории Терек мог играть в Европе, но, по вине Рахимова, не играет! А что Кононов мог сделать??? Первые три игры чемпионата сыграли ОТЛИЧНО, а потом, как ОТРЕЗАЛО и покатило ВНИЗ! А Кононову тренерских силёнок НЕ ХВАТИЛО, чтобы выправить ситуацию! А три очка с ЦСКА, как Ахмат получил, благодаря скандальному судейству! Отнимите и получите игру на вылет в ФНЛ и не видно просвета улучшения игры!!! Но менять тренера пришло время и кандидатура Рахимова НАПРАШИВАЕТСЯ! Конечно, если сравнивать с прошлым годом работы Рахимова, то разница бросается в глаза! Рахимову удалось настроить команду и сплотить под результат. Команда была на виду и ВВЕРХУ! Нужно пригласить Рахимова исправлять ситуацию, но предупредить, чтоб больше не ФОКУСНИЧАЛ в угоду федуновским! Свою честь и честь команды надо держать, а не разменивать на, цену вопроса!
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ВoВ
1509450625
Болеем за Кононова)
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mihail200606
1509451822
Зря Рахимова убирали из Терека и зря Кононова уволили из Краснодара..
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Антибиотик
1509452571
Какие слова, надо же. А из Севастополя сбежал как последняя крыса, не предупредив болельщиков и даже руководство клуба. А вообще тренер ниже среднего, сначала вроде выстраивает игру и многое получается, а потом в один момент он просто останавливается и не знает, что делать с командой, не хватает ни знаний, ни мысли.
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aurora5858
1509453243
Результат не дает. Интеллигент не более. Навряд ли теперь кто его возьмет.
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Mahone
1509460324
Сделал ,что смог,с этим составом - это предел,но удачи тебе тренер
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dok66
1509466439
Кононов был своим в Краснодаре , но его убрали . В Ахмате выл своим Рахимов , но его убрали . Вообще - от добра добра не ищут !
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loko-the_best
1509468521
Не поймите неправильно, но этому стаду нужен пастух, с большим таким кнутом. У Кононова кнута вообще нет, а за пряники бегать никто там не хочет.
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