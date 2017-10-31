Спиридонов: «Через год итальянские тренеры начинают немного охреневать»

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о своем опыте работы с итальянскими тренерами. По его словам, они похожи на цыган, которые везде пытаются устроить своих людей. Спортсмен верит, что у итальянца Массимо Карреры все получится в «Спартаке».

– Насчет Карреры – ты же в волейболе работал с итальянскими тренерами.

– Четыре года подряд, с разными итальянцами.

– В чем их специфика?

– Я заметил, что в первый год они присматриваются. Тихие, вливаются в коллектив. Хотят понравиться всем.

Но потом они начинают немного охреневать. Набирают свой клан, как сделал Каррера. Тащат за собой всех – физиотерапевтов, докторов, тренеров по ОФП, даже статистиков. Итальянцы считают, что вокруг все – дураки, а они – самые умные. Гнут свою линию, ездят по ушам руководству.

Итальянцы – они ж как цыгане. Сразу табором приезжают. Дай бог, чтобы сыграла ставка Карреры с его штабом. Что нам остается? Будем болеть за «Спартак». А за кого еще?

Вот баскетболист Серега Моня приходил на стадион. Он за ЦСКА всю жизнь топит. Я ему сказал перед матчем с «Базелем» (0:2): «Вам сейчас вдуют». Моня грустит: «Леха, не расстраивай заранее!» – Я ему: «Переходи на сторону «Спартака», пока не поздно. Болей за великий клуб».

И сумасшедший получился матч – армейцы попали в створ ноль на домашней арене. Для болельщиков красно-белых это звучит как музыка!

– «Спартак» еще может спасти чемпионат?

– А почему нет? Плохая лошадь рвет со старта. Впереди очные матчи с бомжами и конями, тем более играем дома. Забираешь свои очки – и ты на вершине таблицы. И надо побеждать тех, кто лежит на дне. Ну да, потеряли много на старте. А что делать? Нужно добирать. Значит, злее будем.