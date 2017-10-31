Мората считает Конте лучшим тактиком в мире

Нападающий «Челси» Альваро Мората тепло отозвался о главном тренере команды Антонио Конте.

«У нас очень хорошие отношения с Антонио Конте. Мы с Антонио много говорим, он любит усердно работать, и я тоже люблю.

Полагаю, с точки зрения тактики это один из лучших тренеров мира, и я очень рад работать с Антонио. Каждый день я учусь чему-то новому, и это полезно для моего будущего», – заявил Мората.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Челси» состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени. Римляне занимают вторую строчку в турнирной таблице группы С после трех туров, имея на своем счету пять очков. Отставание от лидирующего «Челси» составляет два балла.