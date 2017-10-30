«Манчестер Сити» готов выложить за Киммиха 44 миллиона, Гвардиола считает немца лучшим в мире на своей позиции

Английский «Манчестер Сити» продолжает вести работу над потенциальным приобретением футболиста немецкой «Баварии» Йозуа Киммиха. «Горожане» в одно из ближайших трансферных окон готовы выложить за немца 44 миллиона фунтов стерлингов.

Видеть в своих рядах игрока сборной Германии желает лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. По информации британских СМИ, испанец считает Киммиха лучшим футболистом мира на своей позиции.

Ранее желание заполучить баварца выражала «Барселона».