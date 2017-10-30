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  • «Манчестер Сити» готов выложить за Киммиха 44 миллиона, Гвардиола считает немца лучшим в мире на своей позиции

«Манчестер Сити» готов выложить за Киммиха 44 миллиона, Гвардиола считает немца лучшим в мире на своей позиции

30 октября 2017, 20:56
4

Английский «Манчестер Сити» продолжает вести работу над потенциальным приобретением футболиста немецкой «Баварии» Йозуа Киммиха. «Горожане» в одно из ближайших трансферных окон готовы выложить за немца 44 миллиона фунтов стерлингов.

Видеть в своих рядах игрока сборной Германии желает лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. По информации британских СМИ, испанец считает Киммиха лучшим футболистом мира на своей позиции.

Ранее желание заполучить баварца выражала «Барселона».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Манчестер Сити Киммих Йозуа Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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Михаил_Боярский
1509387291
440 не хотели? а вообще пошли арабы нах вместе с лысым.
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iron_Savior
1509390230
Он в Мюнхене до 2021 железно, а дальше продлевать должны
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Dgad
1509427829
Утка, МС и так Менди Данило Укера за бешенные деньги купили, да и Бавария такого таланта не отдаст
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zatonn
1509445350
Перетопчутся. Да ещё и за такие деньги, смешно. Пусть Пеп свою хотелку уймёт!
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