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Глушаков не считает Карреру топ-тренером

30 октября 2017, 20:10
39

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о фигуре главного тренера команды Массимо Карреры. Футболист не считает наставника топ-специалистом.

«Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер.

Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона», – считает игрок.

Напомним, что Каррера в прошлом сезоне впервые за 16 лет привел «Спартак» к чемпионству.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (39)
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insider_retro
1509383793
Объективно можно о многом судить... Но не корректно обсуждать своего тренера в СМИ, оценивая его профессиональные уровни и навыки...
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oyabun
1509384148
Странно слышать такое от игрока, которого этот неТОПтренер сделал чемпионом России, осуществив заветную мечту. Можно ведь и о Денисе сказать его же словами "..Безусловно он хороший игрок, но он точно пока не топ-футболист"...
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Добрый Бобер
1509384490
По-моему, всё правильно сказал. Объективно. Вот возьмём Зобнина... Чемпион России? Чемпион. Игрок сборной? Игрок. Хороший футболист? Хороший. Топовый? НЕТ. Опять же ПОКА. Слуцкий сколько раз чемпионат выигрывал? Топ? А вот и нет. Так же и Каррера. Опять же ПОКА.
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sevsor
1509385176
Если слова Глушакова автор заметки не исказил, то остаётся сказать только одно - мелкий ты человечишка Денис, к тому же возомнивший о себе как о "топовом футболисте".
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RedWhiteFans2
1509385663
Промолчал бы , умнее был бы, а так о тренере говорить нельзя. Кто такой топовый тренер если ты как футболист с таковыми не сталкивался. Вопрос...?..
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батог
1509386719
Ума, тебе Дениска, Бог не дал!!!!
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Eddyson
1509387810
В таких случаях лучше говорить: "следующий вопрос, пожалуйста", а то ситуация и впрямь двусмысленная получилась.
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DOCTOR PENALTY
1509388329
Очень некоррректно со стороны Глушакова. Уровень интеллекта игрока должен соответствовать уровню ТОП-клуба. Надо развиваться, расти.
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zigbert
1509391180
Зачем ему это в голову пришло?Топ тренеры появляются не в конце сезона а на протяжении длительного времени ,когда результаты команды видны.На эту тему пусть говорят кто угодно,только не футболисты Спартака.
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OfaZavr
1509437505
во-первых лишнего лучше не говорить, во-вторых вы тоже не топ-игроки в-третьих для нашего чемпионата он самый топ что и показывают результаты.
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