Глушаков не считает Карреру топ-тренером

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о фигуре главного тренера команды Массимо Карреры. Футболист не считает наставника топ-специалистом.

«Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер.

Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона», – считает игрок.

Напомним, что Каррера в прошлом сезоне впервые за 16 лет привел «Спартак» к чемпионству.