Заболотный: «Шестой пенальти в ворота «Тосно»? Большой привет судье, но бог все видит»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный после матча 15-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:0) выразил недовольство работой арбитров.

В данной встрече в ворота клуба из Ленинградской области был назначен пенальти, который не реализовал Александр Ташаев.

«Большой привет судье. Шестая «точка» в наши ворота уже. Устали не комментировать это. Те, кто смотрят наши игры, замечают, что нам почти в каждой игре спорные пенальти ставят. Ничего, мы боремся. Бог все видит. Наша победа сегодня – не случайность», – сказал Заболотный.