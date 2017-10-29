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  • Заболотный: «Шестой пенальти в ворота «Тосно»? Большой привет судье, но бог все видит»

Заболотный: «Шестой пенальти в ворота «Тосно»? Большой привет судье, но бог все видит»

29 октября 2017, 17:23
8

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный после матча 15-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:0) выразил недовольство работой арбитров.

В данной встрече в ворота клуба из Ленинградской области был назначен пенальти, который не реализовал Александр Ташаев.

«Большой привет судье. Шестая «точка» в наши ворота уже. Устали не комментировать это. Те, кто смотрят наши игры, замечают, что нам почти в каждой игре спорные пенальти ставят. Ничего, мы боремся. Бог все видит. Наша победа сегодня – не случайность», – сказал Заболотный.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Заболотный Антон
Комментарии (8)
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insider_retro
1509289230
По эпизоду ничего не скажу... Бог всё видит, и наверное, хочет увидеть голы в исполнении Заболотного, а не послематчевое словоблудие!...
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kvm5
1509289269
это прописка в пл
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Виктор12
1509290956
Пенальти был 100%. Другое дело, что его динамовцы не реализовали! Игрока Динамо УМЫШЛЕННО толкали в штрафной Тосно, а это ПЕНАЛЬТИ! Однако, слабо сыграли динамовцы и даже пенальти не забили! Часто теряли мяч, не точные передачи, били с дуру издалека и на силу по воробьям за воротами Тосно, а команды не было видно. Каждый пытался, что-то сделать, но в одиночку все усилия команды тратились ВПУСТУЮ! Динамовцы перегорели и не смогли собраться на эту игру! Не было видно игровой дисциплины, рисунок игры РВАНЫЙ, а что толку от держания мяча без осмысленных действий в атаке! Не было видно завершающего удара в створ, а те, что были, не привели к голу и как итог - ПОРАЖЕНИЕ Динамо! А где же брать очки, как только на своём поле и у соседей по турнирной таблице! И вот по итогам ПЕРВОГО круга Динамо стоит на ВЫЛЕТ! Ведь можно было собраться и сыграть дисциплинированно и внимательно! Последняя игра первого круга и можно было брать три очка, но не захотели и ПОДАРИЛИ их Тосно, которая в таком же положении! Тосно с победой, а Динамо не горюй! Предстоит нешуточная борьба за сохранение места в РФПЛ! Впереди второй круг и Динамо надо собраться с футбольными силами, чтобы НЕ ВЫЛЕТЕТЬ! Состав Динамо хороший и можно только УДИВЛЯТЬСЯ почему Динамо так низко УПАЛО в таблице! Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, но уж слишком слабая командная игра Динамо и отсутствие взаимопонимания на поле не дают возможности Динамо добиваться побед! Динамо и Хохлову предстоит нелёгкая задача - удержаться на плаву. А вот, как оно получится, будем посмотреть!
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anjaneri
1509291654
Тоснарей с заслуженной победой. МолотоБойцы!
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deimos88
1509292652
У Дзюбиньи конкурент появляется, по словоблудию
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Pourport
1509294149
Самая агрессивная команда на поле,поражается что точки дают!)
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Пестрый
1509296358
Этот то чего раскудахтался? На самом федуновское заклятие висит) Ведь после того раза не забивал и не факт что забьет)) А он бога вспоминает? ***********))))
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