На матче «Зенит» – «Локомотив» ожидается до 48 тысяч зрителей

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет центральный матч 15-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив».

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, на игре ожидается до 48 тысяч зрителей. Московскую команду поддержат до 2 тысяч болельщиков.

Хозяева сыграют в лазурной форме, голкипер — в зеленом; гости — в белой форме, голкипер — в бордовом.

Напомним, что матч «Зенит» – «Локомотив» начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.