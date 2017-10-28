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  • Будогосский: «Снимаю шляпу перед Гончаренко за то, что поставил на место комментатора»

Будогосский: «Снимаю шляпу перед Гончаренко за то, что поставил на место комментатора»

28 октября 2017, 12:55
11

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высказал мнение относительно работы арбитра Сергея Лапочкина на матче 15-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (1:0).

На 54-й Лапочкин показал второе предупреждение полузащитнику армейцев Константину Кучаеву, оставив таким образом красно-синих в меньшинстве почти на весь второй тайм.

«Работу арбитра оцениваю положительно. Понимаю, что, возможно, возникает дискуссионный момент, связанный со второй желтой карточкой. Есть эпизоды, связанные с дисциплинарными санкциями, определить уровень нарушения которых может только арбитр на футбольном поле. Только он может прочувствовать накал эпизода, внутреннюю составляющую нарушения и вынести ту или иную санкцию. Лапочкин управляет игрой и понимает, что любая карточка – элемент управления. Надо относиться с пониманием к тем решениям, которые принимает судья

Что бы я хотел сказать отдельно. Хочу снять шляпу перед главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, который поставил на место телекомментатора, увидевшего в прекрасной игре в футбол только пережаренные пирожки с протухшим мясом, рассматривая один аспект и пытаясь его педалировать.

Оценка работы арбитра инспектором? Положительная», – сказал Будогосский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Гончаренко Виктор Будогосский Андрей
Комментарии (11)
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MURAD F. A.
1509186568
давно пора снимать тебе не шляпу, а тебя самого с места
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aurora5858
1509186960
Гончаренко поступил как не воспитанный и не культурный и нервозный тренер. Попробуй в АПЛ так себя вести Будогорский видать тоже не далекий человечек.
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DOCTOR PENALTY
1509188105
Гончаренко совершил поступок, не соответствующий тренеру ТОП-клуба. Получилось, что какой-то мелкий корреспондент обул тренера и вместе с ним и клуб. Нельзя быть капризной гимназисткой на таком публичном посту. А высказывание будогосского вообще провокация, полная дурь.
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serppion
1509189078
Вопрос к журналистской братии! Вы почто таких провокаторов в своих рядах держите? Себя уважайте!
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Gullit 76
1509189798
(Только он может прочувствовать накал эпизода, внутреннюю составляющую нарушения и вынести ту или иную санкцию),( футбол только пережаренные пирожки с протухшим мясом, рассматривая один аспект и пытаясь его педалировать).Если это не словесный понос то что?
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пряник929
1509189838
Вот если б армейцы выиграли, вот бы он всех поставил на место.... а так - просто указал на свое место - вон пошел, сам себя уволил... грустно. Я еще переживал, что Арсенал Кирьякова взял , а не Гончаренко... Сережа молодец, вытянул за уши туляков... А Гончаренко разбазариваетто, что от Слуцкого осталось и ничего не создает своего! Мое сугубо личное мнение!!!
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3a zenit
1509200039
да там всё что сейчас есть на матч тв унылое дерьмо,особенно комментаторы.
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OfaZavr
1509203339
его дело придти ответить на вопросы и уйти, а не бегать как психованный мальчишка даже если вопросы не нравятся. на всю страну показывают, а он так себя ведет.
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sined1951
1509221283
Комментаторы у нас хреновые, где их только набирают? В игре понимают мало, толком не комментируют, вываливают нам кучу ненужной статистики, везде ищут скандалы.
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