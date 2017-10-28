Будогосский: «Снимаю шляпу перед Гончаренко за то, что поставил на место комментатора»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высказал мнение относительно работы арбитра Сергея Лапочкина на матче 15-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (1:0).

На 54-й Лапочкин показал второе предупреждение полузащитнику армейцев Константину Кучаеву, оставив таким образом красно-синих в меньшинстве почти на весь второй тайм.

«Работу арбитра оцениваю положительно. Понимаю, что, возможно, возникает дискуссионный момент, связанный со второй желтой карточкой. Есть эпизоды, связанные с дисциплинарными санкциями, определить уровень нарушения которых может только арбитр на футбольном поле. Только он может прочувствовать накал эпизода, внутреннюю составляющую нарушения и вынести ту или иную санкцию. Лапочкин управляет игрой и понимает, что любая карточка – элемент управления. Надо относиться с пониманием к тем решениям, которые принимает судья

Что бы я хотел сказать отдельно. Хочу снять шляпу перед главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, который поставил на место телекомментатора, увидевшего в прекрасной игре в футбол только пережаренные пирожки с протухшим мясом, рассматривая один аспект и пытаясь его педалировать.

Оценка работы арбитра инспектором? Положительная», – сказал Будогосский.