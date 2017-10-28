«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Тоттенхэм»

Сегодня состоится центральный матч десятого тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Команды на данный момент имеют в своем активе по 20 очков и занимают второе и третье места в турнирной таблице АПЛ.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». Начало в 14:30, не пропустите!

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