Гилерме: «Дзюба не перешел в «Локомотив»? Все к лучшему»

Голкипер «Локомотива» Гилерме в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» поделился мнением о несостоявшемся переходе форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в стан железнодорожников.

– Дзюба мог оказаться в «Локо», но не оказался.

– Все к лучшему. Дзюба – отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.

– Кого больше опасаетесь – Дзюбу или Кокорина?

– Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет «Зенит». Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.

Напомним, матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».