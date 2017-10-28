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Гилерме: «Дзюба не перешел в «Локомотив»? Все к лучшему»

28 октября 2017, 06:32
8

Голкипер «Локомотива» Гилерме в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» поделился мнением о несостоявшемся переходе форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в стан железнодорожников.

– Дзюба мог оказаться в «Локо», но не оказался.

– Все к лучшему. Дзюба – отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.

– Кого больше опасаетесь – Дзюбу или Кокорина?

– Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет «Зенит». Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.

Напомним, матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Гилерме
Комментарии (8)
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DePisuares
1509164283
Заголовок бомба
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Sanloko
1509165934
вы хоть читайте, прежде чем публиковать пост. Пистец какой-то.....
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kella
1509167492
Ну да, - в Локомотиве так и остался!
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alp
1509171343
На бомбардир авторы - ремесленники.... Поправьте название, не позорьтесь
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Asbjorn
1509173653
отличные новостники у вас)))))))
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овертайм
1509173944
заголовок от бога)))
Ответить
овертайм
1509173976
желтая пресса, лишь бы устроить срач в комментах
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