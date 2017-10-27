ЦСКА уступил «Арсеналу» в Туле. «Барселона» планирует купить Гризманна. Дайджест событий дня

Видаль ударил человека бутылкой водки по голове.

Испания определилась с формой на ЧМ-2018.

Три игрока «Зенита» могут сыграть за Аргентину против России.

«Барселона» рассчитывает приобрести Гризманна.

«Челси» желает укрепиться Пасторе.

ФИФА озвучила сумму призового фонда на ЧМ-2018.

Кейн не сможет забить в ворота «МЮ» в очередном туре АПЛ.

На матч Россия – Аргентина продано более 30 тысяч билетов.

Кубок конфедераций, скорее всего, будет заменен другим турниром.

15-й тур РФПЛ открыт в Туле: «Арсенал» выиграл у ЦСКА.