Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА уступил «Арсеналу» в Туле. «Барселона» планирует купить Гризманна. Дайджест событий дня

ЦСКА уступил «Арсеналу» в Туле. «Барселона» планирует купить Гризманна. Дайджест событий дня

27 октября 2017, 21:24
12

Видаль ударил человека бутылкой водки по голове.

Испания определилась с формой на ЧМ-2018.

Три игрока «Зенита» могут сыграть за Аргентину против России.

«Барселона» рассчитывает приобрести Гризманна.

«Челси» желает укрепиться Пасторе.

ФИФА озвучила сумму призового фонда на ЧМ-2018.

Кейн не сможет забить в ворота «МЮ» в очередном туре АПЛ.

На матч Россия – Аргентина продано более 30 тысяч билетов.

Кубок конфедераций, скорее всего, будет заменен другим турниром.

15-й тур РФПЛ открыт в Туле: «Арсенал» выиграл у ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Leo_12
1509128867
ООООООчень слабы армейцы
Ответить
Антибиотик
1509129464
Возможно, если бы Гинер не пожалел денег в летнее трансферное окно, то может и Гончаренко бы справился со своими обязанностями. А так и результат соответствующий. Говорил многим болельщикам ЦСКА, что Слуцкий уйдет, ещё плакать за ним будете. Игры у армейцев вообще нет.
Ответить
Silicium
1509131837
С такой великолепной игрой ЦСКА не то что в еврокубках, а в РФПЛ бы удержаться. А так , конечно, уровень ФНЛ.
Ответить
Михас007
1509132868
цска чемпион
Ответить
aaaaahhhh
1509135521
у нас похоже Арсе5нал чемпион!:))
Ответить
mynaiker
1509137423
Выигрышные ставки на футбол -> aleksey-bet.ru
Ответить
DIDI 23
1509143009
Пушкарей с победой!
Ответить
umarowmaxim
1509144303
В связи с резким ростом смертности от курения, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать уникальное средство от курения совершенно бесплатно, препарат помогает в 98% случаев, и совершенно безвреден. Пример одного из участников http://2qu.ru/melnik
Ответить
AEerr
1509147129
интересные новости!
Ответить
Главные новости
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
1
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
3
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Все новости
Все новости
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
16:46
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
16:25
1
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Луис Энрике – о поражении «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «То, что я видел, доставило мне удовольствие»
15:36
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
14:50
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+