Инфантино подтвердил, что вместо Кубка конфедераций может появиться новый клубный турнир

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил информацию, что в скором времени может быть упразднен такой турнир, как Кубок конфедераций, проводящийся за год до чемпионатов мира.

«Нам нужно клубное соревнование, которое поможет футболу и всем конфедерациям. Клубный ЧМ в этом плане не оказал большое влияние на развитие нашей игры. Если мы все-таки решимся на создание нового турнира, то это будет нечто особенное.

Вероятно, в связи с созданием нового соревнования придется упразднить Кубок конфедераций», – приводит слова функционера Reuters.

Действующим победителем Кубка конфедераций являются немцы.