Пресс-служба Бундеслиги — о Рауше: «Не все герои носят плащи»

Пресс-служба Бундеслиги прокомментировала эпизод матча 9-го тура чемпионата Германии «Кельн» – «Вердер» (0:0), когда в концовке матча защитник «Кельна» Константин Рауш вынес мяч с линии ворот.

«Не все герои носят плащи», — написала пресс-служба Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Рауш провел шесть матчей за «Кельн», не отметившись результативными действиями. Команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав два очка по итогам девяти туров.