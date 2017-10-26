Григорян: «Ухожу из «Арарата» с чистой совестью и хорошим результатом»

Александр Григорян рассказал о причинах своего ухода из «Арарата». Напомним, что 53-летний специалист сегодня покинул пост главного тренера московской команды.

«Я принял решение покинуть пост главного тренера «Арарата». Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где «Арарат» уверенно лидирует с 12 очковым отрывом от ближайших преследователей.

Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше. Благодарю футболистов, без кропотливого труда которых успех был бы невозможен. Я всегда находил понимание и чувствовал поддержку руководства клуба. Огромное спасибо и болельщикам, которые на каждом матче горячо поддерживали меня и «Арарат». Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в «Арарате» была яркой и прекрасной историей», – сказал Григорян.