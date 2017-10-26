Газзаев: «Я против приглашения иностранных специалистов в российские клубы»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев выступил против приглашения иностранных тренеров в российские клубы и национальные команды.

«Что касается профессиональной оценки нашего тренерского сообщества, то оно оставляет желать лучшего. Сегодня у нас набирают по 40 тренеров, никакой качественной подготовки я не вижу, потому что нет у нас молодых тренеров, которые могли бы себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Поэтому сегодня приглашаются иностранные специалисты в клубы и национальные сборные, хотя я категорически против этого. У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры, куда это годится, куда смотрит РФС?

Ладно, в ведущих клубах страны работают иностранцы, но не в первом дивизионе. Там должны наши тренеры работать. Нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров», – заявил Газзаев.

Напомним, ранее Газзаев неоднократно заявлял, что в чемпионате России необходимо отменять лимит на иностранных футболистов.