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  • Газзаев: «Я против приглашения иностранных специалистов в российские клубы»

Газзаев: «Я против приглашения иностранных специалистов в российские клубы»

26 октября 2017, 13:13
28

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев выступил против приглашения иностранных тренеров в российские клубы и национальные команды.

«Что касается профессиональной оценки нашего тренерского сообщества, то оно оставляет желать лучшего. Сегодня у нас набирают по 40 тренеров, никакой качественной подготовки я не вижу, потому что нет у нас молодых тренеров, которые могли бы себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Поэтому сегодня приглашаются иностранные специалисты в клубы и национальные сборные, хотя я категорически против этого. У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры, куда это годится, куда смотрит РФС?

Ладно, в ведущих клубах страны работают иностранцы, но не в первом дивизионе. Там должны наши тренеры работать. Нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров», – заявил Газзаев.

Напомним, ранее Газзаев неоднократно заявлял, что в чемпионате России необходимо отменять лимит на иностранных футболистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (28)
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lejnin
1509013021
Лимит на легионеров уже есть (который как по мне пользы не приносит), Газзаев предлагает лимит на тренеров еще ввести?? Может проще уже ввести лимит на мозги для тех, кого принимают на работу в комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи :D
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Dgad
1509013434
Пусть введет обязательное ношение усов для тренеров)
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серега кашин
1509013652
газзаев просто лижет одно место президенту
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shahor
1509014500
Честь и совесть окончательно потеряны у экс-тренера и экс-футболиста,которого я когда то уважал.Т-фу...
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ilichkadr
1509016692
Да......депутатство Георгиевичу пошло явно на пользу. Призывы, лозунги и иное сотрясание воздуха.
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Garrincha58
1509018959
если ты уссатый такой умный и так печешься за наш футбол зачем тогда сидишь в Думе и протираешь штаны и мелешь языком, а как не тебе ли бывшему тренеру которым восторгались миллионы болельщиков не передавать опыт молодым тренерам, но нет же я пойду туда где тепло и сытно и ничего делать не надо
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Garrincha58
1509019133
Кстати когда назначили Капелло тренером сборной Газзаев был другого мнения и много говорил мол мы почти друзья с итальянцем и он точно поднимет нашу сборную с колен но вышло наоборот он поднял не сборную а поднял не хилое бабло
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Dellleone
1509019155
Газзаев приобрел ключевые качества всего нашего политического руководства страны, начиная от президента заканчивая начальников жэков. Много говорить и ни чего не делать.
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dyema
1509025336
Сам-бы показал пример, как тренировать, а то уже давно на "скамейке" запасных. Только лясы точит, да утопические проекты предлагает.........
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Полная Канистра
1509026531
ты сначала сделай на счёт подготовки наших тренеров а потом отказывай от всего иностранного сам поди ботинки импортные носит бреется жиллетом усы свои импортным лосьоном душит балобол
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