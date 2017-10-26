Россия подала заявку на проведение матча открытия Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Матч открытия чемпионата Европы 2020 года может состояться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

– Правда, что Санкт-Петербург может принять матч открытия чемпионата Европы-2020?

– УЕФА открыл возможность подачи заявки. Почему бы и нам не подать? Мы подали заявку на проведение матча открытия. Мы готовы взять на себя всю организацию. Я считаю, что Петербург, его болельщики достойны этого.

Стадион на Крестовском очень долго критиковали, а сейчас мы видим, что он один из лучших в Европе. Есть крыша – закрыли и проводим матчи. Поэтому попробуем побороться. Но наши шансы на победу спорны. Нам сложно конкурировать. Нам сразу говорят – у вас итак есть чемпионат мира, был Кубок конфедераций.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах из 12 стран Европы. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал.