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  • Россия подала заявку на проведение матча открытия Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Россия подала заявку на проведение матча открытия Евро-2020 в Санкт-Петербурге

26 октября 2017, 12:28
11

Матч открытия чемпионата Европы 2020 года может состояться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

– Правда, что Санкт-Петербург может принять матч открытия чемпионата Европы-2020?

– УЕФА открыл возможность подачи заявки. Почему бы и нам не подать? Мы подали заявку на проведение матча открытия. Мы готовы взять на себя всю организацию. Я считаю, что Петербург, его болельщики достойны этого.

Стадион на Крестовском очень долго критиковали, а сейчас мы видим, что он один из лучших в Европе. Есть крыша – закрыли и проводим матчи. Поэтому попробуем побороться. Но наши шансы на победу спорны. Нам сложно конкурировать. Нам сразу говорят – у вас итак есть чемпионат мира, был Кубок конфедераций.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах из 12 стран Европы. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (11)
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bset
1509010241
Не дадут. Слишком жирно будет и ЧМ 2018 в России, и открытие ЧЕ 2020. А так, конечно, было бы очень круто.
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GoldPlayFIFARus9
1509010652
Было бы конечно хорошо,но вряд ли дадут,всё таки ЧМ был недавно.Отправят в условную Румынию или Болгарию...
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Bivaliy67
1509012744
А чья интересно сборная условно будет считаться хозяйкой турнира и пройдёт туда без отборов? Или такого впервые не будет?..
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Decorhome
1509025783
удачи.
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swot1205
1509040340
главное бакланов куда-то деть на день матча
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нейтральныйкакникто
1509066299
Лишь бы не развалился за 3 года .
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