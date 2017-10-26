Тихонов не думал о возможной встрече со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не думал о возможной встречи со «Спартаком» перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Рубина». По словам молодого специалиста, он настраивал команду только на ближайший матч.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» на выезде обыграли «Рубин» со счетом 2:1. В следующем раунде турнира самарцам предстоит встретиться со «Спартаком».

– Каким получился матч с «Рубином» и думали ли о том, что на следующей стадии турнира можете сыграть со «Спартаком»?

– Все сложилось тяжело. Ни в коем случае «Спартак» в голове не держал. Главным был ближайший матч, а игра со «Спартаком» только весной. Наперед не думал, настраивал команду только на «Рубин».

– Говорят, в Казани было продано менее 600 билетов. Когда-нибудь играли при такой мизерной аудитории?

– Да если честно, назад, на трибуны, даже не оборачивался. Знаю, что и на игре «Рубина» с «Динамо» тоже немного народу пришло. Видимо, влияет погода плюс статус турнира – наверное, это не сильно интересно болельщикам.

– Что для вас значит выход в четвертьфинал?

– В первую очередь, это важно для команды и клуба, в котором я работаю. Все-таки мы обыграли «Локомотив», который взял кубок в прошлом розыгрыше. И вот теперь – «Рубин», команду премьер-лиги. Побеждать всегда приятно, а для ребят – вдвойне, ведь обыграли соперника на его поле, на хорошем стадионе. Мы очень рады.

– Обращали внимание на слухи перед матчем – якобы вас могут уволить с поста главного тренера?

– Сколько людей, столько и мнений. Но все-таки, когда пишут такие вещи... Не понимаю, откуда берется информация. Получается, любой человек может вбросить все, что ему угодно. Просто оскорбить другого. Выходит, можно все. Я прочитал, удивился. Но – спасибо, что настроили нашу команду и меня лично. Все же читают, и это лишний раз команде добавило эмоций!