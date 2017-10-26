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  • Тихонов не думал о возможной встрече со «Спартаком» в Кубке России

Тихонов не думал о возможной встрече со «Спартаком» в Кубке России

26 октября 2017, 08:29
15

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не думал о возможной встречи со «Спартаком» перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Рубина». По словам молодого специалиста, он настраивал команду только на ближайший матч.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» на выезде обыграли «Рубин» со счетом 2:1. В следующем раунде турнира самарцам предстоит встретиться со «Спартаком».

– Каким получился матч с «Рубином» и думали ли о том, что на следующей стадии турнира можете сыграть со «Спартаком»?

– Все сложилось тяжело. Ни в коем случае «Спартак» в голове не держал. Главным был ближайший матч, а игра со «Спартаком» только весной. Наперед не думал, настраивал команду только на «Рубин».

– Говорят, в Казани было продано менее 600 билетов. Когда-нибудь играли при такой мизерной аудитории?

– Да если честно, назад, на трибуны, даже не оборачивался. Знаю, что и на игре «Рубина» с «Динамо» тоже немного народу пришло. Видимо, влияет погода плюс статус турнира – наверное, это не сильно интересно болельщикам.

– Что для вас значит выход в четвертьфинал?

– В первую очередь, это важно для команды и клуба, в котором я работаю. Все-таки мы обыграли «Локомотив», который взял кубок в прошлом розыгрыше. И вот теперь – «Рубин», команду премьер-лиги. Побеждать всегда приятно, а для ребят – вдвойне, ведь обыграли соперника на его поле, на хорошем стадионе. Мы очень рады.

– Обращали внимание на слухи перед матчем – якобы вас могут уволить с поста главного тренера?

– Сколько людей, столько и мнений. Но все-таки, когда пишут такие вещи... Не понимаю, откуда берется информация. Получается, любой человек может вбросить все, что ему угодно. Просто оскорбить другого. Выходит, можно все. Я прочитал, удивился. Но – спасибо, что настроили нашу команду и меня лично. Все же читают, и это лишний раз команде добавило эмоций!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Рубин Крылья Советов Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1508996151
ПРИЯТНАЯ БУДЕТ ВСТРЕЧА !
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сергей николаевич
1509000310
Да, Андрей, давай дерзай, я за тебя болеть буду в этом противостоянии!
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DOCTOR PENALTY
1509000774
Мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не в праве я...
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oyabun
1509000967
Надеюсь в новой встрече Спартак вернет Крыльям должок за тот позорный проигрыш со счетом 0:4
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alexivanof197
1509001718
в Самаре нелегко Спартаку придется
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Gullit 76
1509001817
Крылья и при СССР были кубковой командой.Будет интересная встреча.
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Диктор
1509002138
Да жалко будет обыгрывать команду которую тренирует бывший спартаковец-но как говориться се ля ви.
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alex1951
1509003269
Советов уже нет,а Крылья остались, Тихонов тоже обойдется без советов, Вот и посмотрим на команду ,,Крылья Тихонова,, На что способна....
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Виктор12
1509004029
АНДРЕЙ ТИХОНОВ: "ПОБЕДА В КУБКЕ? ГЛАВНОЕ - ВЫЙТИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ"??? Андрей! Не ПРИБЕДНЯЙСЯ!!! Кубковая победа многих игр стоит! Да и тренерское достижение тоже надо подкреплять Кубком! Не многие тренеры выигрывают Кубки, и многие мечтают выиграть! Вот и у Тихонова появилась возможность побороться за Кубок России по футболу! Выход выходом, а за Кубок надо ПОБОРОТЬСЯ! Желаем Крыльям высоко взмахнуть с ВЫИГРАТЬ Кубок России! Кто лучше подготовится и сыграет, тот и выиграет! Андрей! Не забудьте ПЕНАЛИ тренировать, а то некоторые уже на этом ПОГОРЕЛИ и свои промахи сваливают на лотерею! Пенальти - это НЕ ЛОТЕРЕЯ и никогда ЛОТЕРЕЕЙ НЕ ЯВЛЯЛИСЬ! Один ИДИОТ сморозил, НЕ ПОДУМАВШИ, а некоторые, как ПОПУГАИ, повторяют. А своих мозгов НЕ ХВАТАЕТ, чтобы понять, что ПЕНАЛЬТИ это один из элементов футбола, а не лотереи!!! Футбола! Кто лучше готовится и тренируется в ПРОБИТИИ пеналей, тот и ВЫИГРЫВАЕТ по пенальти, а не по лотерее!!! Лучше тренируйте ПЕНАЛЬТИ и не играйте в лоторею!!! Она до футбольного добра вас не доведёт, как уже подвела Ростов и Кучука! И будет теперь им уроком, как в НАЗИДАНИЕ на тренировках отрабатывать и тренировать ПЕНАЛЬТИ, а не валять лотерейного ДУРАКА на поле! Запомните!!! Пенальти - это НЕ ЛОТЕРЕЯ и никогда ЛОТЕРЕЕЙ НЕ ЯВЛЯЛИСЬ!
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1509023771
При всём уважении к КС и Тихонову Выживает не сильнейший, а хитрейший и умнейший.
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