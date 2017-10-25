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    Ещенко восстановится через две-три недели

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал состояние защитника Андрея Ещенко. 33-летний футболист получил повреждение в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    «Не можем категорически заявить, что Ещенко не будет готов к «Севилье». Но характер травмы позволяет прогнозировать, что это от двух до трех недель.

    У Джикии же просто сильный ушиб голени. Это никак не помешает ему сыграть против «Севильи». Завтра посмотрим остальных. Может быть, всплывут проблемы, которые остались незамеченными», — сказал Вартапетов.

    Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится 1-го ноября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2017 22:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 11:26

      Вчера когда Джикия упал думаю ну все опять... Всем здоровья!

      2
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2017, 08:09

      Выздоравливай Андрюха быстрей, а то вчера Джикия упал и как-то не по себе стало.

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 октября 2017, 00:13

      Андрей всегда играет как заведенный! Даже не верится, что ему 33. Здоровья и самого скорейшего восстановления! Сейчас у нас адекватной замены ему нет.

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      Рейтинг: +70684

      insider_retro 25 октября 2017, 23:28

      Надо, Михаил Гургенович, всех подремонтировать к Севилье!.. У Вас не больничка и не медпункт, а целый департамент!!

      4
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 25 октября 2017, 23:11

      Скорейшего выздоровления Андрею. Хоть и чудит временами, но по самоотдаче он всегда один из первых в команде. По движению практически незаметны его 33 года.

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