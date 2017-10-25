Ещенко восстановится через две-три недели

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал состояние защитника Андрея Ещенко. 33-летний футболист получил повреждение в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

«Не можем категорически заявить, что Ещенко не будет готов к «Севилье». Но характер травмы позволяет прогнозировать, что это от двух до трех недель.

У Джикии же просто сильный ушиб голени. Это никак не помешает ему сыграть против «Севильи». Завтра посмотрим остальных. Может быть, всплывут проблемы, которые остались незамеченными», — сказал Вартапетов.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится 1-го ноября.