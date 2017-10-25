Тихонов – после победы над «Рубином»: «Нам легче против команд, которые играют в футбол»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итог победе над «Рубином» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Выиграли за счет огромного желания и самоотдачи. Мы играем в ФНЛ, нам очень тяжело, потому что там многие команды обороняются. Нам легче играть с командами, которые играют в футбол. Мы и сами пытаемся играть в футбол.

Не могли сегодня проиграть. У нас был неудачный месяц, и мы должны были что-то сделать для наших болельщиков. Победа над таким грозным соперником, думаю, поможет нам и в ФНЛ двигаться дальше. Наша главная задача на сезон — выйти в РФПЛ.

Игроки сейчас будут просить два выходных, но у нас будет только один, и тот не сразу», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Самарский клуб в 1/4 финала сыграет со «Спартаком».