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    Тихонов – после победы над «Рубином»: «Нам легче против команд, которые играют в футбол»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итог победе над «Рубином» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

    «Выиграли за счет огромного желания и самоотдачи. Мы играем в ФНЛ, нам очень тяжело, потому что там многие команды обороняются. Нам легче играть с командами, которые играют в футбол. Мы и сами пытаемся играть в футбол.

    Не могли сегодня проиграть. У нас был неудачный месяц, и мы должны были что-то сделать для наших болельщиков. Победа над таким грозным соперником, думаю, поможет нам и в ФНЛ двигаться дальше. Наша главная задача на сезон — выйти в РФПЛ.

    Игроки сейчас будут просить два выходных, но у нас будет только один, и тот не сразу», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

    Самарский клуб в 1/4 финала сыграет со «Спартаком».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 21:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 11:16

      Непростой матч нас ожидает, Крылья дадут бой, а если оборону опять как с Нальчиком Массимо выставит то валидолом запасаться нужно.

      1
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      Рейтинг: +62

      nik33 25 октября 2017, 22:55

      Крыльям нужно уже сейчас готовиться играть в премьер-лиге.Почему бы не начать с матча со Спартаком?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2017, 22:21

      ну что же судьба свела теперь со Спартаком играть обе команды играют именно в футбол ждем красивой игры пусть победит сильнейший

      3
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN > Полная Канистра 26 октября 2017, 06:44

      чемпион России и команда из ФНЛ...выносить должны по идее-Спартак сильнейший...напрягает только что с командами ниже рангом или в таблице в этом сезоне очень слабо играет...

      2
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 25 октября 2017, 22:03

      Валерич, всем удобнее играть, когда соперник играет и даёт играть другим.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 21:51

      Тиша нормальный тренер, не болтун Аленичев.

      1
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      Рейтинг: +70684

      insider_retro 25 октября 2017, 21:49

      Да, у Тихонова кнут работает, с выходными не забалдеешь!..

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 октября 2017, 21:44

      Молодцы КС и Тихонов!

      4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 октября 2017, 21:40

      в принципе Спартак- единственное препятствие, но какое!!!!!!
      сумеет Самара одолеть Спартак- будет играть в ЛЕ.... но шансов очень мало...

      1
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      Рейтинг: +73

      MonTee > семёнычев 25 октября 2017, 23:51

      ну с нынешним спартаком можно пободаться

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