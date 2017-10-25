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  • Тихонов – после победы над «Рубином»: «Нам легче против команд, которые играют в футбол»

Тихонов – после победы над «Рубином»: «Нам легче против команд, которые играют в футбол»

25 октября 2017, 21:16
10

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итог победе над «Рубином» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Выиграли за счет огромного желания и самоотдачи. Мы играем в ФНЛ, нам очень тяжело, потому что там многие команды обороняются. Нам легче играть с командами, которые играют в футбол. Мы и сами пытаемся играть в футбол.

Не могли сегодня проиграть. У нас был неудачный месяц, и мы должны были что-то сделать для наших болельщиков. Победа над таким грозным соперником, думаю, поможет нам и в ФНЛ двигаться дальше. Наша главная задача на сезон — выйти в РФПЛ.

Игроки сейчас будут просить два выходных, но у нас будет только один, и тот не сразу», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Самарский клуб в 1/4 финала сыграет со «Спартаком».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Рубин Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (10)
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семёнычев
1508956849
в принципе Спартак- единственное препятствие, но какое!!!!!! сумеет Самара одолеть Спартак- будет играть в ЛЕ.... но шансов очень мало...
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ЖОРРО
1508957092
Молодцы КС и Тихонов!
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insider_retro
1508957384
Да, у Тихонова кнут работает, с выходными не забалдеешь!..
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prezent2017
1508957469
Тиша нормальный тренер, не болтун Аленичев.
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Павелий
1508958221
Валерич, всем удобнее играть, когда соперник играет и даёт играть другим.
Ответить
Полная Канистра
1508959267
ну что же судьба свела теперь со Спартаком играть обе команды играют именно в футбол ждем красивой игры пусть победит сильнейший
Ответить
nik33
1508961355
Крыльям нужно уже сейчас готовиться играть в премьер-лиге.Почему бы не начать с матча со Спартаком?
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OfaZavr
1509005777
Непростой матч нас ожидает, Крылья дадут бой, а если оборону опять как с Нальчиком Массимо выставит то валидолом запасаться нужно.
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