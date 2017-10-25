Зидан: «Понимаю, что однажды придется уйти из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что спокойно смотрит на возможность своего ухода из клуба. Как отметил специалист, такое развитие событий является неизбежным.

«В футболе всегда будут взлеты и падения. Просто надо понимать, как восстанавливаться. А когда ты смог взобраться на вершину, то сделать все возможное, чтобы там оставаться.

Однако я отчетливо понимаю, что придет время, когда мне придется покинуть «Реал». Я готов к этому», – заявил специалист.

Зидан был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.