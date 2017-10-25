Фернандо: «Если критика по делу, то я могу стать благодаря ей сильнее»

Полузащитник «Спартака» Фернандо призвал товарищей по команде не терять концентрации в предстоящем матче Кубка России против одноклубников из Нальчика. Бразилец отметил, что прописка соперника во втором дивизионе не говорит об их силе.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» состоится в среду, 25 октября, в 19:00 по московскому времени.

– Мы всей командой отдаем себе отчет, что это будет сложный матч. Ведь соперник прошел далеко по сетке, обыграв по пенальти «Динамо». Поэтому мы должны сохранять должную концентрацию. Иначе возможны неприятности и прокол. Пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать. К тому же в прошлом сезоне мы проиграли «СКА-Хабаровску», который на тот момент тоже не был клубом Премьер-лиги.

– В текущем сезоне вас намного чаще критикуют. Согласны, что стали больше ошибаться?

– Я себя превосходно чувствую. Слежу за собой. Много бегаю и на тренировках, и в матчах. Порой ошибаюсь, это правда. Но иначе и не бывает. Просто я всегда стараюсь играть так, чтобы пас был идеально удобным для товарища в атаке. И даже если понимаю, что исполнить передачу будет тяжело, все равно рискую. Такова моя футбольная философия.

А к критике я отношусь нормально. Во-первых, потому что «Спартак» – большой клуб. А во-вторых, это даже полезно для роста. Ведь если критика по делу, то я могу стать благодаря ей сильнее.