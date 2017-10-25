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    Фернандо: «Если критика по делу, то я могу стать благодаря ей сильнее»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо призвал товарищей по команде не терять концентрации в предстоящем матче Кубка России против одноклубников из Нальчика. Бразилец отметил, что прописка соперника во втором дивизионе не говорит об их силе.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» состоится в среду, 25 октября, в 19:00 по московскому времени.

    – Мы всей командой отдаем себе отчет, что это будет сложный матч. Ведь соперник прошел далеко по сетке, обыграв по пенальти «Динамо». Поэтому мы должны сохранять должную концентрацию. Иначе возможны неприятности и прокол. Пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать. К тому же в прошлом сезоне мы проиграли «СКА-Хабаровску», который на тот момент тоже не был клубом Премьер-лиги.

    – В текущем сезоне вас намного чаще критикуют. Согласны, что стали больше ошибаться?

    – Я себя превосходно чувствую. Слежу за собой. Много бегаю и на тренировках, и в матчах. Порой ошибаюсь, это правда. Но иначе и не бывает. Просто я всегда стараюсь играть так, чтобы пас был идеально удобным для товарища в атаке. И даже если понимаю, что исполнить передачу будет тяжело, все равно рискую. Такова моя футбольная философия.

    А к критике я отношусь нормально. Во-первых, потому что «Спартак» – большой клуб. А во-вторых, это даже полезно для роста. Ведь если критика по делу, то я могу стать благодаря ей сильнее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2017 06:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 25 октября 2017, 16:30

      Красиво сказал,удачи и все будет и голы и победы!

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      Рейтинг: +224

      Хакасия 25 октября 2017, 14:10

      Молодец, все хорошо сказал.

      1
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 08:24

      Хорошее понимание игры.Ему бы ещё немного побыстрее играть.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2017, 06:51

      Главное просто недооцените соперника и просто выйдите и порвите их.

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