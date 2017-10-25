Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фернандо: «Если критика по делу, то я могу стать благодаря ей сильнее»

Фернандо: «Если критика по делу, то я могу стать благодаря ей сильнее»

25 октября 2017, 06:33
4

Полузащитник «Спартака» Фернандо призвал товарищей по команде не терять концентрации в предстоящем матче Кубка России против одноклубников из Нальчика. Бразилец отметил, что прописка соперника во втором дивизионе не говорит об их силе.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» состоится в среду, 25 октября, в 19:00 по московскому времени.

– Мы всей командой отдаем себе отчет, что это будет сложный матч. Ведь соперник прошел далеко по сетке, обыграв по пенальти «Динамо». Поэтому мы должны сохранять должную концентрацию. Иначе возможны неприятности и прокол. Пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать. К тому же в прошлом сезоне мы проиграли «СКА-Хабаровску», который на тот момент тоже не был клубом Премьер-лиги.

– В текущем сезоне вас намного чаще критикуют. Согласны, что стали больше ошибаться?

– Я себя превосходно чувствую. Слежу за собой. Много бегаю и на тренировках, и в матчах. Порой ошибаюсь, это правда. Но иначе и не бывает. Просто я всегда стараюсь играть так, чтобы пас был идеально удобным для товарища в атаке. И даже если понимаю, что исполнить передачу будет тяжело, все равно рискую. Такова моя футбольная философия.

А к критике я отношусь нормально. Во-первых, потому что «Спартак» – большой клуб. А во-вторых, это даже полезно для роста. Ведь если критика по делу, то я могу стать благодаря ей сильнее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-Нальчик Фернандо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1508903516
Главное просто недооцените соперника и просто выйдите и порвите их.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1508909053
Хорошее понимание игры.Ему бы ещё немного побыстрее играть.
Ответить
Хакасия
1508929841
Молодец, все хорошо сказал.
Ответить
Mihei888
1508938244
Красиво сказал,удачи и все будет и голы и победы!
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
2
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
9
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
11
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Все новости
Все новости
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+