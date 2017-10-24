Мутко — о стоимости билетов на матч сборных России и Аргентины: «Цены должны быть разумными»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Аргентины.

«Сложно сказать сейчас насчет аншлага, но хотелось бы, конечно, все-таки первый матч на реконструированных «Лужниках», Аргентина в соперниках, игра ожидается хорошая.

Тем более что цены на билеты должны быть разумными — на уровне домашних встреч российских клубов в еврокубках, поэтому должны удовлетворить ожидания болельщиков, этого бы хотелось», — заявил Мутко.

Игра пройдет 11 ноября в 16:00 по московскому времени в «Лужниках».