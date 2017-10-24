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    Мутко — о стоимости билетов на матч сборных России и Аргентины: «Цены должны быть разумными»

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Аргентины.

    «Сложно сказать сейчас насчет аншлага, но хотелось бы, конечно, все-таки первый матч на реконструированных «Лужниках», Аргентина в соперниках, игра ожидается хорошая.

    Тем более что цены на билеты должны быть разумными — на уровне домашних встреч российских клубов в еврокубках, поэтому должны удовлетворить ожидания болельщиков, этого бы хотелось», — заявил Мутко.

    Игра пройдет 11 ноября в 16:00 по московскому времени в «Лужниках».

    Источник: Газета.ру

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    24.10.2017 22:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 25 октября 2017, 08:35

      Ага, и будет от 5 как минимум

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