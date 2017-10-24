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    Зинченко выйдет в стартовом составе на матч с «Вулверхэмптоном»

    Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, ранее выступавший за «Уфу», выйдет в стартовом составе на матч 1/8 Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном».

    Прошлый сезон игрок провел в аренде в «ПСВ», где сыграл 12 матчей и отдал три голевые передачи. Позже он перестал проходить в основной состав команды и был переведен в «ПСВ-2», где сыграл в семи матчах и не отметился результативными действиями.

    Матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    24.10.2017 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 октября 2017, 21:55

      Выйти в составе с такими мастерами это уровень. Надеюсь, Санёк отметится результативным действием.

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