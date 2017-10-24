Зинченко выйдет в стартовом составе на матч с «Вулверхэмптоном»

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, ранее выступавший за «Уфу», выйдет в стартовом составе на матч 1/8 Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном».

Прошлый сезон игрок провел в аренде в «ПСВ», где сыграл 12 матчей и отдал три голевые передачи. Позже он перестал проходить в основной состав команды и был переведен в «ПСВ-2», где сыграл в семи матчах и не отметился результативными действиями.

Матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» начнется в 22:00 по московскому времени.