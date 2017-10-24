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    Кокорин: «Люблю «Барселону», но чтобы туда попасть, нужно много и усердно работать»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру, а также признался в любви к «Барселоне», заявив, что для попадания в клуб такого калибра нужно усердно тренироваться.

    «В каком клубе хочу завершить карьеру? Если брать российские, то в «Зените». Мой любимый клуб – «Барселона», но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать», – сказал Кокорин.

    В текущем сезоне 26-летний форвард, перешедший в «Зенит» из «Динамо» в начале 2016 года, провел 21 матч, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.10.2017 18:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 25 октября 2017, 18:18

      Там есть один хищник людоед ,ты об этом не заешь наверно.Если твой жизнь дорого, ещё не поздно передумать.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 25 октября 2017, 13:51

      Одобрение Месси тоже нужно

      1
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 25 октября 2017, 13:19

      Не пойму откуда столько желчи в людях. Хороший сезон проводит Саня. Удачи в Сборной и в клубе.

      -1
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      Рейтинг: +10

      димон759 25 октября 2017, 08:43

      перейти то, может быть, сможет, но будет ли играть в основе или вообще на замену выходить??? ничего не имею против Саши но максимум возьмут в барсу и отправят в дубль барсы. а так Саша добавил ого как. так что пусть мой земляк в Зените себя сначала показывает

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 октября 2017, 00:24

      Расчувствовался, дурашка... уже и забивать перестал....

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2017, 23:28

      Эх, Саня, мечта конечно хорошая, но она не имеет ничего общего с реальностью... у нас пресса горазда сватать кого угодно и куда угодно, а на деле лучше бы не витали в облаках, а переходили средние европейские клубы, уровня которых вы объективно и достойны, но не более...

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 24 октября 2017, 22:06

      "Нужно много и усердно работать .... а я не хочу мне и тут бобосы платят я лучше за них в фифа на соньки поиграю " Кокорин

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 24 октября 2017, 21:58

      Даже не мечтай, отброс

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 октября 2017, 21:55

      Работать нужно действительно много, и без шампусика))) в этом сезоне хорошо прибавил, подтянули бы все игроки сборной так же свой уровень как Александр, сборная была более чем конкуретноспособная!!!

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2017, 21:52

      главное люби всю жизнь Барселону может за любовь к ней и возьмут

      1
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