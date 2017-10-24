Кокорин: «Люблю «Барселону», но чтобы туда попасть, нужно много и усердно работать»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру, а также признался в любви к «Барселоне», заявив, что для попадания в клуб такого калибра нужно усердно тренироваться.

«В каком клубе хочу завершить карьеру? Если брать российские, то в «Зените». Мой любимый клуб – «Барселона», но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать», – сказал Кокорин.

В текущем сезоне 26-летний форвард, перешедший в «Зенит» из «Динамо» в начале 2016 года, провел 21 матч, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.