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  • Кокорин: «Люблю «Барселону», но чтобы туда попасть, нужно много и усердно работать»

Кокорин: «Люблю «Барселону», но чтобы туда попасть, нужно много и усердно работать»

24 октября 2017, 18:25
18

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру, а также признался в любви к «Барселоне», заявив, что для попадания в клуб такого калибра нужно усердно тренироваться.

«В каком клубе хочу завершить карьеру? Если брать российские, то в «Зените». Мой любимый клуб – «Барселона», но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать», – сказал Кокорин.

В текущем сезоне 26-летний форвард, перешедший в «Зенит» из «Динамо» в начале 2016 года, провел 21 матч, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Кокорин Александр
Комментарии (18)
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OfaZavr
1508859063
уж ему то об этом даже мечтать не стоит а говорить и подавно , только во сне или в другой жизни.
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subbotaspartak
1508860090
...но чтобы туда попасть, нужно много и усердно работать... было лет 10 назад. Радуйся Зениту, брат.
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Данил03Восток
1508860090
удачи ему
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ГенГриг
1508866766
Не смеши мою мошонку она и так смешная
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Диктор
1508866994
Мечты ,мечты -где ты и где Барселона ?
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4agaaa
1508871344
Работать нужно действительно много, и без шампусика))) в этом сезоне хорошо прибавил, подтянули бы все игроки сборной так же свой уровень как Александр, сборная была более чем конкуретноспособная!!!
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lekseij2007
1508871537
Даже не мечтай, отброс
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Dellleone
1508871985
"Нужно много и усердно работать .... а я не хочу мне и тут бобосы платят я лучше за них в фифа на соньки поиграю " Кокорин
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moneyonstart
1508926771
Не пойму откуда столько желчи в людях. Хороший сезон проводит Саня. Удачи в Сборной и в клубе.
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Decorhome
1508928681
Одобрение Месси тоже нужно
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