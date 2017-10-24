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  • Расходы на подготовку к чемпионату мира-2018 увеличились еще на 35 миллиардов

Расходы на подготовку к чемпионату мира-2018 увеличились еще на 35 миллиардов

24 октября 2017, 13:38
6

Согласно постановлению правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сумма расходов на подготовку к проведению чемпионата мира-2018 была увеличена почти на 35 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета.

Расходы на реализацию программы увеличились с 643,55 миллиарда до 678,06 миллиарда рублей. При этом из средств федерального бюджета выделяется 390,29 миллиарда вместо ранее запланированных 355,16 миллиарда.

В соответствии с действующей редакцией документа расходы складываются из трех сумм: 390,29 миллиарда – за счет средств федерального бюджета, 91,95 миллиарда – из региональных бюджетов, 195,81 миллиарда – из средств, выделенных юридическими лицами.

Мировое первенство 2018 года пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Кремле.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (6)
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zatonn
1508842314
Сразу считаем, сколько осядет в карманах(офшорах)
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x-x-x-x-x
1508846068
и это еще не окончательно...
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Чикомас
1508846726
Питерские рулят...Если на распил-арене миллиарды разворовали, то что ту то будет...
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nik55
1508850379
появятся несколько новых миллиардеров----которые честно заработали
Ответить
dok66
1508857107
Зато бюджеты на здравоохранение и образование все сокращаются ... !Се ля ви , как говорят французы !
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Chernyi Lis
1508865424
на хрена столько тратить.. удивить других себе в убыток..
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