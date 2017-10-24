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    Расходы на подготовку к чемпионату мира-2018 увеличились еще на 35 миллиардов

    Согласно постановлению правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сумма расходов на подготовку к проведению чемпионата мира-2018 была увеличена почти на 35 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета.

    Расходы на реализацию программы увеличились с 643,55 миллиарда до 678,06 миллиарда рублей. При этом из средств федерального бюджета выделяется 390,29 миллиарда вместо ранее запланированных 355,16 миллиарда.

    В соответствии с действующей редакцией документа расходы складываются из трех сумм: 390,29 миллиарда – за счет средств федерального бюджета, 91,95 миллиарда – из региональных бюджетов, 195,81 миллиарда – из средств, выделенных юридическими лицами.

    Мировое первенство 2018 года пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Кремле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 13:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 октября 2017, 20:17

      на хрена столько тратить.. удивить других себе в убыток..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 октября 2017, 17:58

      Зато бюджеты на здравоохранение и образование все сокращаются ... !Се ля ви , как говорят французы !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8119

      nik55 24 октября 2017, 16:06

      появятся несколько новых миллиардеров----которые честно заработали

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 24 октября 2017, 15:05

      Питерские рулят...Если на распил-арене миллиарды разворовали, то что ту то будет...

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 октября 2017, 14:54

      и это еще не окончательно...

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 октября 2017, 13:51

      Сразу считаем, сколько осядет в карманах(офшорах)

      2
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