Расходы на подготовку к чемпионату мира-2018 увеличились еще на 35 миллиардов

Согласно постановлению правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сумма расходов на подготовку к проведению чемпионата мира-2018 была увеличена почти на 35 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета.

Расходы на реализацию программы увеличились с 643,55 миллиарда до 678,06 миллиарда рублей. При этом из средств федерального бюджета выделяется 390,29 миллиарда вместо ранее запланированных 355,16 миллиарда.

В соответствии с действующей редакцией документа расходы складываются из трех сумм: 390,29 миллиарда – за счет средств федерального бюджета, 91,95 миллиарда – из региональных бюджетов, 195,81 миллиарда – из средств, выделенных юридическими лицами.

Мировое первенство 2018 года пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Кремле.