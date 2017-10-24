Симэн: «Акинфееву нужно спокойно готовиться к ЧМ-2018 и не обращать внимание на критику»

Экс-голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симэн заявил, что вратарю сборной России Игорю Акинфееву не стоит обращать внимания на всевозможную критику со стороны СМИ, экспертов и болельщиков, а в спокойном состоянии готовиться к чемпионату мира 2018 года.

По мнению ветерана, домашний турнир станет для 31-летнего стража ворот очередным большим испытанием.

«Акинфеева хорошо знают в Европе, он выступает на высоком уровне уже долгое время. Естественно, вратарей, которые всегда на виду, много критикуют, но если ты ничего не читаешь – ты об этом и не знаешь. Домашний чемпионат мира станет для Акинфеева очередным большим тестом, и ему сейчас нужно не обращать внимание на критику, а спокойно готовиться к турниру.

Я сам проходил через все это. Просто нужно обходить стороной весь окружающий негатив и делать свое дело», – сказал Симэн.