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  • Симэн: «Акинфееву нужно спокойно готовиться к ЧМ-2018 и не обращать внимание на критику»

Симэн: «Акинфееву нужно спокойно готовиться к ЧМ-2018 и не обращать внимание на критику»

24 октября 2017, 12:59
4

Экс-голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симэн заявил, что вратарю сборной России Игорю Акинфееву не стоит обращать внимания на всевозможную критику со стороны СМИ, экспертов и болельщиков, а в спокойном состоянии готовиться к чемпионату мира 2018 года.

По мнению ветерана, домашний турнир станет для 31-летнего стража ворот очередным большим испытанием.

«Акинфеева хорошо знают в Европе, он выступает на высоком уровне уже долгое время. Естественно, вратарей, которые всегда на виду, много критикуют, но если ты ничего не читаешь – ты об этом и не знаешь. Домашний чемпионат мира станет для Акинфеева очередным большим тестом, и ему сейчас нужно не обращать внимание на критику, а спокойно готовиться к турниру.

Я сам проходил через все это. Просто нужно обходить стороной весь окружающий негатив и делать свое дело», – сказал Симэн.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (4)
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Чикомас
1508841867
Селихов дышит в спину... Еще пару-тройку таких игр, как с Севильей, и усатый задумается, кого ставить...
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Хакасия
1508842778
Спасибо Дэвид!
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directorpg
1508843382
Молодец Дэвид Симэн.
Ответить
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