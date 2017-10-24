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    Симэн: «Акинфееву нужно спокойно готовиться к ЧМ-2018 и не обращать внимание на критику»

    Экс-голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симэн заявил, что вратарю сборной России Игорю Акинфееву не стоит обращать внимания на всевозможную критику со стороны СМИ, экспертов и болельщиков, а в спокойном состоянии готовиться к чемпионату мира 2018 года.

    По мнению ветерана, домашний турнир станет для 31-летнего стража ворот очередным большим испытанием.

    «Акинфеева хорошо знают в Европе, он выступает на высоком уровне уже долгое время. Естественно, вратарей, которые всегда на виду, много критикуют, но если ты ничего не читаешь – ты об этом и не знаешь. Домашний чемпионат мира станет для Акинфеева очередным большим тестом, и ему сейчас нужно не обращать внимание на критику, а спокойно готовиться к турниру.

    Я сам проходил через все это. Просто нужно обходить стороной весь окружающий негатив и делать свое дело», – сказал Симэн.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2017 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +979

      directorpg 24 октября 2017, 14:09

      Молодец Дэвид Симэн.

      5
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 24 октября 2017, 13:59

      Спасибо Дэвид!

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 24 октября 2017, 13:44

      Селихов дышит в спину... Еще пару-тройку таких игр, как с Севильей, и усатый задумается, кого ставить...

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Чикомас 24 октября 2017, 16:12

      Слова "усатый" и "задумается" вместе рядом стоять не могут!
      А Селихов действительно норм стоит. Но тут ведь дело не в нем, а в том что Акинфеев сам не плох.

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