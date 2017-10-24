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  • Геркус одобрил троллинг в соцсетях в исполнении «Локомотива»

Геркус одобрил троллинг в соцсетях в исполнении «Локомотива»

24 октября 2017, 10:16
27

Президент «Локомотива» Илья Геркус пообещал, что клуб продолжить веселить своих болельщиков троллингом в соцсетях. По его словам, этот вид развлечения является одним из составляющих современного футбола.

– Перед матчем «Локо» был дерзок в клубных соцсетях. Ждать ли троллинга «Зенита» на этой неделе?

– Просто получаем удовольствие от чемпионата. «Локо» может бросить перчатку самому могущественному и сильному клубу нашей лиги, действующему чемпиону «Спартаку», многократному обладателю золота ЦСКА. Мы кайфуем от этого. А то, что на соцсети обратили внимание, просто замечательно.

– Не опасались упреков в случае неудачи?

– Мы за то, чтобы вокруг футбола возникла положительная аура, чтобы людям было весело и интересно на играх. Вот это главная задача. Если у нас получается развеселить публику, почему нет?

– Можно ли говорить, что едете в Петербург побеждать?

– Дадим бой, безусловно. Этого «Зенит» и Роберто Манчини точно могут от нас ожидать.

– Манчини же приезжал в Черкизово на матч с «Краснодаром»?

– Да. Смотрел игру, мы немного пообщались по поводу предстоящей встречи. Роберто сидел на Восточной трибуне вместе с Оресте Чинквини.

– Какая у них реакция?

– Встретились в перерыве – они выглядели немножко обеспокоенными.

– Обеспокоенными?

– Да. Я пошутил по поводу того, какие голы мы забиваем – непонятно, от кого ждать угрозы: Алексей Миранчук бьет, мяч от Фарфана рикошетом залетает в угол. Спросил, разучили ли они такой маневр?

– Как они отреагировали?

– Встревожились. Видимо, что-то в нашей игре их насторожило. Может быть, то, что действуем раскрепощенно, но в то же время собранно. Очевидно, ребята раскованы, несмотря на усталость от достаточно тяжелого графика. Команда показывает замечательный футбол.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Манчини Роберто Геркус Илья
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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EFR
1508832275
спартак еще всех догонит.рано корону примерять
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vick-north-west
1508832314
Сёмин наконец навел порядки в этом трамвайном депо!
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EFR
1508832345
все мы знаем что в каждый год локо имеет кризис во 2 ом круге!а больших усилений явно не будет!у нас подтянутся Зобнин и другие травмированные и начнется борьба
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Tajik-za Zenit
1508832483
Ничего в Питере упадете
Ответить
insider_retro
1508832746
Что-то я не разглядел тотем Урала!!..)) Может уральцы тоже настроены потолкаться в призах??!!..))
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Алекc
1508832757
весело))), но все еще впереди! всё поменяется и не раз
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Розарио Агро
1508833429
По итогам чемпионата будет четвёртым
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FCZenit1990
1508834031
Не рано ли за звездились Лохомоты?
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Dan93
1508845016
Пожалуйста, не стоит говорить, что случайно в лидерах. Дайте просто нам, болельщикам Локо, порадоваться за команду впервые за долгое время, которая была развалена очкастой бабой. Очень давно не было таких положительных ощущений. Спасибо Палыч и Леонидыч!
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ljrljr0505
1508869225
Ребятки, покажите им на Крестовском, кто на самом деле умеет играть в футбол... Палыч знает как играть с Манчини. Мы все будем за Вас болеть... не подведите.. Вперед, ЛОКО, к победе.
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