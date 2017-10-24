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    Геркус одобрил троллинг в соцсетях в исполнении «Локомотива»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус пообещал, что клуб продолжить веселить своих болельщиков троллингом в соцсетях. По его словам, этот вид развлечения является одним из составляющих современного футбола.

    – Перед матчем «Локо» был дерзок в клубных соцсетях. Ждать ли троллинга «Зенита» на этой неделе?

    – Просто получаем удовольствие от чемпионата. «Локо» может бросить перчатку самому могущественному и сильному клубу нашей лиги, действующему чемпиону «Спартаку», многократному обладателю золота ЦСКА. Мы кайфуем от этого. А то, что на соцсети обратили внимание, просто замечательно.

    – Не опасались упреков в случае неудачи?

    – Мы за то, чтобы вокруг футбола возникла положительная аура, чтобы людям было весело и интересно на играх. Вот это главная задача. Если у нас получается развеселить публику, почему нет?

    – Можно ли говорить, что едете в Петербург побеждать?

    – Дадим бой, безусловно. Этого «Зенит» и Роберто Манчини точно могут от нас ожидать.

    – Манчини же приезжал в Черкизово на матч с «Краснодаром»?

    – Да. Смотрел игру, мы немного пообщались по поводу предстоящей встречи. Роберто сидел на Восточной трибуне вместе с Оресте Чинквини.

    – Какая у них реакция?

    – Встретились в перерыве – они выглядели немножко обеспокоенными.

    – Обеспокоенными?

    – Да. Я пошутил по поводу того, какие голы мы забиваем – непонятно, от кого ждать угрозы: Алексей Миранчук бьет, мяч от Фарфана рикошетом залетает в угол. Спросил, разучили ли они такой маневр?

    – Как они отреагировали?

    – Встревожились. Видимо, что-то в нашей игре их насторожило. Может быть, то, что действуем раскрепощенно, но в то же время собранно. Очевидно, ребята раскованы, несмотря на усталость от достаточно тяжелого графика. Команда показывает замечательный футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 10:16
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 октября 2017, 21:20

      Ребятки, покажите им на Крестовском, кто на самом деле умеет играть в футбол... Палыч знает как играть с Манчини. Мы все будем за Вас болеть... не подведите.. Вперед, ЛОКО, к победе.

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 24 октября 2017, 17:56

      Давайте будем реалистами, всё закончится тем что фернандеш опять всех отымеет и всего делов.

      0
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      Рейтинг: +229

      Dan93 24 октября 2017, 14:36

      Пожалуйста, не стоит говорить, что случайно в лидерах. Дайте просто нам, болельщикам Локо, порадоваться за команду впервые за долгое время, которая была развалена очкастой бабой. Очень давно не было таких положительных ощущений. Спасибо Палыч и Леонидыч!

      11
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 11:55

      Как говорится, "без комментариев", эту работу Геркус организовал очень креативно. Сравнить пока не с кем.

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 24 октября 2017, 11:33

      Не рано ли за звездились Лохомоты?

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > FCZenit1990 24 октября 2017, 15:20

      Заткнись, бомжара пидерская!

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > FCZenit1990 24 октября 2017, 21:22

      утрись лучше..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 24 октября 2017, 11:23

      По итогам чемпионата будет четвёртым

      4
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 24 октября 2017, 11:12

      весело))), но все еще впереди! всё поменяется и не раз

      2
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      Рейтинг: +70680

      insider_retro 24 октября 2017, 11:12

      Что-то я не разглядел тотем Урала!!..)) Может уральцы тоже настроены потолкаться в призах??!!..))

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > insider_retro 24 октября 2017, 11:57

      По 7й дорожке бежит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70680

      insider_retro > vick-north-west 24 октября 2017, 12:00

      Это уже юмор...

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > insider_retro 24 октября 2017, 12:14

      а я чего-то не разглядел тотем спартака)))))))

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 24 октября 2017, 11:08

      Ничего в Питере упадете

      -1
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Tajik-za Zenit 24 октября 2017, 13:39

      сложный матч будет, Палыч хитрый полюбому прессинг включат они

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Tajik-za Zenit 24 октября 2017, 15:32

      Конечно, бомжеград то судью купит, то лишнего легионера выпустит на поле и всё с рук сходит.

      0
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      Рейтинг: +291

      EFR 24 октября 2017, 11:05

      все мы знаем что в каждый год локо имеет кризис во 2 ом круге!а больших усилений явно не будет!у нас подтянутся Зобнин и другие травмированные и начнется борьба

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > EFR 24 октября 2017, 13:01

      Ну на трансферном рынке может и не будет усилений, но ты забыл про наш лазарет, в котором маринуются Ари и Чорлука! они выздоровят и это будет нашим усилением, а другого и не надо!

      1
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      ...
      Рейтинг: +347

      Grom1987 > KalterJax 24 октября 2017, 14:24

      Оптимизма тебе не занимать)))

      -1
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