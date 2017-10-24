Геркус одобрил троллинг в соцсетях в исполнении «Локомотива»

Президент «Локомотива» Илья Геркус пообещал, что клуб продолжить веселить своих болельщиков троллингом в соцсетях. По его словам, этот вид развлечения является одним из составляющих современного футбола.

– Перед матчем «Локо» был дерзок в клубных соцсетях. Ждать ли троллинга «Зенита» на этой неделе?

– Просто получаем удовольствие от чемпионата. «Локо» может бросить перчатку самому могущественному и сильному клубу нашей лиги, действующему чемпиону «Спартаку», многократному обладателю золота ЦСКА. Мы кайфуем от этого. А то, что на соцсети обратили внимание, просто замечательно.

– Не опасались упреков в случае неудачи?

– Мы за то, чтобы вокруг футбола возникла положительная аура, чтобы людям было весело и интересно на играх. Вот это главная задача. Если у нас получается развеселить публику, почему нет?

– Можно ли говорить, что едете в Петербург побеждать?

– Дадим бой, безусловно. Этого «Зенит» и Роберто Манчини точно могут от нас ожидать.

– Манчини же приезжал в Черкизово на матч с «Краснодаром»?

– Да. Смотрел игру, мы немного пообщались по поводу предстоящей встречи. Роберто сидел на Восточной трибуне вместе с Оресте Чинквини.

– Какая у них реакция?

– Встретились в перерыве – они выглядели немножко обеспокоенными.

– Обеспокоенными?

– Да. Я пошутил по поводу того, какие голы мы забиваем – непонятно, от кого ждать угрозы: Алексей Миранчук бьет, мяч от Фарфана рикошетом залетает в угол. Спросил, разучили ли они такой маневр?

– Как они отреагировали?

– Встревожились. Видимо, что-то в нашей игре их насторожило. Может быть, то, что действуем раскрепощенно, но в то же время собранно. Очевидно, ребята раскованы, несмотря на усталость от достаточно тяжелого графика. Команда показывает замечательный футбол.