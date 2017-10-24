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    «Ростов» зимой планирует получить усиление в каждую линию по два человека

    Новый президент «Ростова» Арташес Арутюнянц строит серьезные планы не только на ближайшее трансферное окно, но и на академию клуба. По мнению руководителя, в клубе рассчитывают через несколько лет получать по два-три подготовленных молодых футболиста.

    «Мы в процессе становления команды, смотрим по линиям, и в каждой нужно усиление. Уже с сентября ведем переговоры по потенциальным новичкам с рядом клубов, агентов. Планируем усиление в каждую линию по два человека.

    У нас большие планы по академии. Нам бы хотелось, чтобы через два-три года мы ежегодно получали по два-три подготовленных, высококлассных футболиста, которые могли бы усилить основную команду», – рассказал Арутюнянц в эфире программы «Футбол России».

    После 14 туров «Ростов» занимает 11 строчку в турнирной таблице РФПЛ с 17 очками. Отставание от лидеров чемпионата составляет 12 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 09:48
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +23

      РомаКраснодар 25 октября 2017, 08:43

      Хотя между академиями ФК "Ростов", ФК "Кубань" и ФК"Краснодар" уже сейчас кипят страсти на юношеском уровне(кто был на таких матчах, видел) и это приятно, когда появляется такая конкуренция.

      0
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      Рейтинг: +23

      РомаКраснодар 25 октября 2017, 08:41

      Это хорошо. На юге России есть огромнейшие перспективы развития футбола. Ростовская Область и тем более Краснодарский край это огромная возможность для футбольного прорыва нашей страны. Вот только, боюсь, академия так быстро не заработает. Над ней нужно очень долго работать.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 25 октября 2017, 06:26

      Очень даже интересно!

      0
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      Рейтинг: +18

      Илько 25 октября 2017, 03:01

      Вау! Впервые за сколько-то лет функционер клуба высшей лиги заговорил об академии! А что там остальные?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 октября 2017, 20:40

      "Сказки Венского леса....."

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 октября 2017, 18:42

      Мы терпеливы, но не вечно..

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 октября 2017, 18:15

      Похвальное желание! Посмотрим на реальные действия! Только "ширпотреб" легионеров покупать не стоит-такие уже в своей академии найдутся! А на толковых и дорогих легионеров денег нет! Лучше уже сейчас начинать мучиться с выпускниками своей академии и "обкатывать" их, т.к. (если кубок не возьмут) попадание в еврокубки уже не светит!

      3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 октября 2017, 16:41

      Бабло то откуда ??? Растеряв практически бесплатно всю команду благодаря своей бестолковости, а теперь средства из бюджета потащат...

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 24 октября 2017, 13:45

      Вот зачем нам еще 2 вратаря?)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > den161 24 октября 2017, 20:38

      Будем играть по схеме 2+5+3+Дядюн

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 24 октября 2017, 12:42

      Опять больницы и детские сады на голодный паек поставят, чтобы мужики попусту бегали.

      -1
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