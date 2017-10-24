«Ростов» зимой планирует получить усиление в каждую линию по два человека

Новый президент «Ростова» Арташес Арутюнянц строит серьезные планы не только на ближайшее трансферное окно, но и на академию клуба. По мнению руководителя, в клубе рассчитывают через несколько лет получать по два-три подготовленных молодых футболиста.

«Мы в процессе становления команды, смотрим по линиям, и в каждой нужно усиление. Уже с сентября ведем переговоры по потенциальным новичкам с рядом клубов, агентов. Планируем усиление в каждую линию по два человека.

У нас большие планы по академии. Нам бы хотелось, чтобы через два-три года мы ежегодно получали по два-три подготовленных, высококлассных футболиста, которые могли бы усилить основную команду», – рассказал Арутюнянц в эфире программы «Футбол России».

После 14 туров «Ростов» занимает 11 строчку в турнирной таблице РФПЛ с 17 очками. Отставание от лидеров чемпионата составляет 12 баллов.