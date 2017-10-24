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  • «Ростов» зимой планирует получить усиление в каждую линию по два человека

«Ростов» зимой планирует получить усиление в каждую линию по два человека

24 октября 2017, 09:48
30

Новый президент «Ростова» Арташес Арутюнянц строит серьезные планы не только на ближайшее трансферное окно, но и на академию клуба. По мнению руководителя, в клубе рассчитывают через несколько лет получать по два-три подготовленных молодых футболиста.

«Мы в процессе становления команды, смотрим по линиям, и в каждой нужно усиление. Уже с сентября ведем переговоры по потенциальным новичкам с рядом клубов, агентов. Планируем усиление в каждую линию по два человека.

У нас большие планы по академии. Нам бы хотелось, чтобы через два-три года мы ежегодно получали по два-три подготовленных, высококлассных футболиста, которые могли бы усилить основную команду», – рассказал Арутюнянц в эфире программы «Футбол России».

После 14 туров «Ростов» занимает 11 строчку в турнирной таблице РФПЛ с 17 очками. Отставание от лидеров чемпионата составляет 12 баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (30)
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insider_retro
1508829343
Без стабильного и серьёзного финансирования, планы останутся планами, разве что, молодёжь быстрее выдвинется в состав...
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STAFOR13
1508831259
заработанные деньги на еврокубках и пару человек продать успели а не отпустить бесплатно, +почистить состав щас из тех кто не играет, можно довольно хороших игроков купить и сделать опять Ростов который будет удивлять, конечно не как с КБ, но за ЛЕ можно побороться будет
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_Marqella_
1508831802
в пердиве становление команды с молодыми игроками пройдёт успешнее...
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Dominator777
1508834439
В усилении по 2 в каждую линию есть 2 проблемы: 1) где взять денег на усиление? 2) кто из сильных игроков пойдет в Ростов? А так мысль правильная, но только как ее осуществить на практике?
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OfaZavr
1508835897
Для Бердыева денег не было , а тут значит по 2 игрока в каждую линию...
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Jenea83
1508837875
Так денег же не было! Откуда они внезапно взялись??
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zico2205
1508852467
Бабло то откуда ??? Растеряв практически бесплатно всю команду благодаря своей бестолковости, а теперь средства из бюджета потащат...
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Serjoga
1508858144
Похвальное желание! Посмотрим на реальные действия! Только "ширпотреб" легионеров покупать не стоит-такие уже в своей академии найдутся! А на толковых и дорогих легионеров денег нет! Лучше уже сейчас начинать мучиться с выпускниками своей академии и "обкатывать" их, т.к. (если кубок не возьмут) попадание в еврокубки уже не светит!
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Таганский
1508859754
Мы терпеливы, но не вечно..
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андрей андреев
1508866801
"Сказки Венского леса....."
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