Неймар поздравил Роналду с получением титула лучшего игрока года

Нападающий «ПСЖ» Неймар поздравил форварда «Реала» Криштиану Роналду с получением титула лучшего игрока года по версии ФИФА.

«Я бы хотел поздравить Криштиану, он действительно достоин этой награды. Это тот футболист, который творит историю, и это нужно уважать.

Ни для кого не секрет, что они с Месси – две величины в мировом футболе. Я счастлив, что оказался вместе с ними в тройке претендентов на этот приз», – приводит слова бразильца Foufourtwo.

Напомним, что Роналду набрал 43% голосов, Месси и Неймар вместе – 26%.