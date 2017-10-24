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    Неймар поздравил Роналду с получением титула лучшего игрока года

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поздравил форварда «Реала» Криштиану Роналду с получением титула лучшего игрока года по версии ФИФА.

    «Я бы хотел поздравить Криштиану, он действительно достоин этой награды. Это тот футболист, который творит историю, и это нужно уважать.

    Ни для кого не секрет, что они с Месси – две величины в мировом футболе. Я счастлив, что оказался вместе с ними в тройке претендентов на этот приз», – приводит слова бразильца Foufourtwo.

    Напомним, что Роналду набрал 43% голосов, Месси и Неймар вместе – 26%.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 24 октября 2017, 11:25

      Поздравляю. Но вот неймар в тройке не заслуженно.

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 09:28

      Поздравляем ! Процент голосов впечатляет.

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