Зидан в восторге от награды лучшему тренеру

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который получил приз лучшему тренеру 2017 года по версии ФИФА, признался, что он в восторге от этого успеха.

«Честно признаться, сцена – не мое любимое место. Мне больше нравится находится на поле.

Я полтора года в «Реале» и не знаю, как долго буду здесь, но мне очень нравится. Третья Лига чемпионов? Возможно. Мы попытаемся.

Я в восторге от этой награды. Можно сказать, что это кульминация для всей проделанной нами работы. Я благодарен клубу, прежде всего, игрокам, потому что именно они делают результат», – заявил Зидан.