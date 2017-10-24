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    Зидан в восторге от награды лучшему тренеру

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который получил приз лучшему тренеру 2017 года по версии ФИФА, признался, что он в восторге от этого успеха.

    «Честно признаться, сцена – не мое любимое место. Мне больше нравится находится на поле.

    Я полтора года в «Реале» и не знаю, как долго буду здесь, но мне очень нравится. Третья Лига чемпионов? Возможно. Мы попытаемся.

    Я в восторге от этой награды. Можно сказать, что это кульминация для всей проделанной нами работы. Я благодарен клубу, прежде всего, игрокам, потому что именно они делают результат», – заявил Зидан.

    Источник: Goal.com

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    24.10.2017 08:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 24 октября 2017, 18:07

      Зизу браво посмотрим что будет дальше!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      BlancosInfo 24 октября 2017, 14:55

      Хорошо, что Зидан не останавливается в своем развитии и поисках. Наберите в гугле "тактика зидана тотальный футбол". Еще интересно о Зидане "итальянские тона зидана".

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 октября 2017, 10:14

      поистине лучший, сначала был лучшим игроком, теперь лучшим тренером

      2
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      Рейтинг: +70679

      insider_retro 24 октября 2017, 09:54

      Заслужил - получи!.. Планы есть?! - Реализуй!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 24 октября 2017, 09:48

      А Реал ещё планирует увольнять лучшего тренера года

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 октября 2017, 09:34

      Иди получи эту награду с Лудогорцем, Марибором или Динамо. И какие теперь вопросы....?....

      -1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 24 октября 2017, 08:18

      Зидан красавчик, вывел Реал на новый уровень

      2
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      Рейтинг: +823

      diktatop > Dgad 24 октября 2017, 12:17

      это уместно говорить если бы лейпцигом немецким он результат такой показал, а так просто держит марку

      -1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > diktatop 24 октября 2017, 15:46

      Бенитес что то марку не смог удержать...да и до него Маур и Папа Карло тоже не смогли, чушь не неси мясной

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