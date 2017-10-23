Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гилерме – о матче с «Краснодаром»: «Еще одна битва к нашей главной цели!»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме накануне домашнего поединка 14-го тура РФПЛ против «Краснодара» на своей странице в инстаграме опубликовал пост, посвященный предстоящей встрече.

    «Еще одна битва к нашей главной цели!» – написал страж ворот железнодорожников.

    Матч «Локомотив» – «Краснодар», который станет заключительным в туре, состоится сегодня, 23 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    После 13-ти туров красно-зеленые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на три очка и опережая краснодарцев на пять баллов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 23 октября 2017, 18:20

      Вперёд друзья, я с вами!!! Надо догонять Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 октября 2017, 17:04

      Не дано вам быть чемпионами!!! Скоро вы сдуетесь! Никакой игры нет!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 октября 2017, 16:42

      Победу Краснодару!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11