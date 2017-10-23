Гилерме – о матче с «Краснодаром»: «Еще одна битва к нашей главной цели!»

Голкипер «Локомотива» Гилерме накануне домашнего поединка 14-го тура РФПЛ против «Краснодара» на своей странице в инстаграме опубликовал пост, посвященный предстоящей встрече.

«Еще одна битва к нашей главной цели!» – написал страж ворот железнодорожников.

Матч «Локомотив» – «Краснодар», который станет заключительным в туре, состоится сегодня, 23 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 13-ти туров красно-зеленые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на три очка и опережая краснодарцев на пять баллов.