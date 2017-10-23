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    Иммобиле – о победе над «Кальяри»: «Теперь «Лацио не остановится»

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился эмоциями от победы над «Кальяри» (3:0) в матче девятого тура Серии А. Во встрече с «островитянами» форвард оформил дубль и вышел в лидеры в гонке бомбардиров.

    «Было важно сохранить победный ход и продолжать удивлять людей. То, чего мы достигли к этому времени, – невероятно. Я благодарен нашим фанатам, все это замечательно.

    «Лацио» мог бы забить больше, но этой команде просто нужно сосредоточиться, потому что мы обладаем качеством и составом для того, чтобы делать великие вещи.

    Это наша шестая победа подряд, и мы не хотим останавливаться теперь», – сказал Иммобиле.

    После девяти туров «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Наполи» на три очка.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2017 12:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 23 октября 2017, 14:29

      Лацио в этом сезоне не перестает удивлять. Интересно, до финиша их хватит

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