Иммобиле – о победе над «Кальяри»: «Теперь «Лацио не остановится»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился эмоциями от победы над «Кальяри» (3:0) в матче девятого тура Серии А. Во встрече с «островитянами» форвард оформил дубль и вышел в лидеры в гонке бомбардиров.

«Было важно сохранить победный ход и продолжать удивлять людей. То, чего мы достигли к этому времени, – невероятно. Я благодарен нашим фанатам, все это замечательно.

«Лацио» мог бы забить больше, но этой команде просто нужно сосредоточиться, потому что мы обладаем качеством и составом для того, чтобы делать великие вещи.

Это наша шестая победа подряд, и мы не хотим останавливаться теперь», – сказал Иммобиле.

После девяти туров «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Наполи» на три очка.