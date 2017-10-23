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    Бубнов: «ЦСКА был явно не способен играть в высоком темпе все 90 минут»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов признался, что был удивлен боевым настроем футболистов ЦСКА на матч против «Зенита», который состоялся в минувшие выходные. По его словам, не менее удивлены были и игроки гостевой команды.

    «Честно говоря, был удивлен, каким заведенным вышел на поле ЦСКА, из-за чего начались стычки. В какой-то степени это стало неожиданностью и для «Зенита», который явно готовился доминировать.

    Хозяева весь первый тайм прессинговали соперника на чужой половине поля, не давали ему контролировать мяч и организовывать атаки. Можно сказать, что ЦСКА сковал «Зенит», хотя стоит отметить, что вся острота у москвичей шла со «стандартов».

    В итоге Роберто Манчини пришлось делать перестановки, так как игра впереди совсем не получалась. Кроме того, ЦСКА был явно не способен играть в таком темпе все 90 минут, поэтому вторая половина встреча прошла уже при преимуществе «Зенита».

    Армейцы, впрочем, сыграли организованно, если не считать ошибки Васина в самой концовке, когда от гола Кокорина команду спас Акинфеев. Случись в том моменте взятие ворот, и ЦСКА с большой долей вероятности проиграл бы. В целом же и после перерыва игра была вязкой, без обилия моментов», – считает Бубнов.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.10.2017 06:53
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4086

      raritet 23 октября 2017, 18:52

      вот такой накал нужен был ЦСКА в матче с Базелем, а они , как сдуревшие кони понеслись на Зенит. Так и хотелось сказать: Тпруууу.... коники, куда вы,куда вы, вы что не узнали? Это всего навсего ваш старый добрый друг Зенит, ничейку вы и так в пол-ноги вытяните.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 23 октября 2017, 12:09

      Давно не видел такого матча

      1
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    • ...
      Рейтинг: +98

      truded 23 октября 2017, 09:26

      капитан очевидность...

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