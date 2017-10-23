Бубнов: «ЦСКА был явно не способен играть в высоком темпе все 90 минут»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов признался, что был удивлен боевым настроем футболистов ЦСКА на матч против «Зенита», который состоялся в минувшие выходные. По его словам, не менее удивлены были и игроки гостевой команды.

«Честно говоря, был удивлен, каким заведенным вышел на поле ЦСКА, из-за чего начались стычки. В какой-то степени это стало неожиданностью и для «Зенита», который явно готовился доминировать.

Хозяева весь первый тайм прессинговали соперника на чужой половине поля, не давали ему контролировать мяч и организовывать атаки. Можно сказать, что ЦСКА сковал «Зенит», хотя стоит отметить, что вся острота у москвичей шла со «стандартов».

В итоге Роберто Манчини пришлось делать перестановки, так как игра впереди совсем не получалась. Кроме того, ЦСКА был явно не способен играть в таком темпе все 90 минут, поэтому вторая половина встреча прошла уже при преимуществе «Зенита».

Армейцы, впрочем, сыграли организованно, если не считать ошибки Васина в самой концовке, когда от гола Кокорина команду спас Акинфеев. Случись в том моменте взятие ворот, и ЦСКА с большой долей вероятности проиграл бы. В целом же и после перерыва игра была вязкой, без обилия моментов», – считает Бубнов.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.