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    Моуринью: «Жду, что Байи вернется на следующей неделе»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о травмированных игроках клуба.

    «Не знаю, когда вернется Погба. Если я скажу вам, что он не сможет играть, а он в итоге сыграет, то вы напишете, что я солгал. А я действительно не знаю этого.

    Я жду, что Эрик Байи вернется на следующей неделе, но я не могу сказать ничего о Феллаини или Погба», — сказал Моуриньо.

    «Манчестер Юнайтед» в субботу проиграл «Хаддерсфилду» в гостях (2:1). «Красные дьяволы» идут на втором месте в турнирной таблице с 20-ю очками, отставая от «Сити» на пять очков.

    Источник: Goal.com

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    22.10.2017 01:36
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