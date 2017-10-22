Моуринью: «Жду, что Байи вернется на следующей неделе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о травмированных игроках клуба.

«Не знаю, когда вернется Погба. Если я скажу вам, что он не сможет играть, а он в итоге сыграет, то вы напишете, что я солгал. А я действительно не знаю этого.

Я жду, что Эрик Байи вернется на следующей неделе, но я не могу сказать ничего о Феллаини или Погба», — сказал Моуриньо.

«Манчестер Юнайтед» в субботу проиграл «Хаддерсфилду» в гостях (2:1). «Красные дьяволы» идут на втором месте в турнирной таблице с 20-ю очками, отставая от «Сити» на пять очков.