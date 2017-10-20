Веденеев: «У ЦСКА налицо потеря мотивации у игроков, которые играют уже по 15 лет»

Главный тренер команды «Зенит-1984» Сергей Веденеев считает, что в предстоящем противостоянии ЦСКА и «Зенита» на первое место выйдет порядок в обороне. По его словам, не стоит ждать того, что команда из Санкт-Петербурга разгромит соперников, учитывая результаты команд в последнем туре еврокубков.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 октября, в 16:30 по московскому времени. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 28-ю очками. Москвичи идут третьими, отставая на четыре балла.

– Ближайший главный вопрос – чего ждать от матча с ЦСКА, не обманываясь трусливой игрой армейцев с «Базелем» в среду?

– Мне кажется, армейцы в последнее время все время так играют. Правда, бывает, что и забьют со стандартного положения, иногда Витиньо или Головин проявятся на общем фоне. А так, конечно, ЦСКА всегда нацелен на порядок в обороне. В общем-то это касается сейчас и «Зенита».

Все, чем занимался «Зенит» с приходом Манчини – старался сохранять порядок в обороне. Если вдруг происходили какие-то события, как, скажем, в матче с тульским «Арсеналом», то тренеры обращали внимание на оборону путем разговоров, смены состава или перемещений игроков.

В «Зените» и ЦСКА есть игроки, которые могут и создать момент, и забить в атаке, но порядок в обороне надо сохранять прежде всего. Поэтому никто не скажет, что ЦСКА «раскладной» после Лиги чемпионов и «Зенит» помчится забивать. Скорее всего, порядок в обороне будет приоритетом для обеих команд.

Тем более в «Зените», где никто и в самой команде не назовет игру устоявшейся и сложившейся. Все прекрасно понимают, что идет кропотливая работа, во время которой еще нужно и очки набирать.

– Вам не кажется, что ЦСКА уже выполнил главную задачу года, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов, и теперь все силы отдаст чемпионату?

– Я так не думаю: любому руководителю хочется видеть победу своей команды, тем более на своем стадионе. Главный для них вопрос – как они видят ближайшее будущее своей команды? У ЦСКА налицо потеря мотивации у игроков, которые играют уже по 15 лет – не успеваешь уже даже за средними игроками «Базеля». Надо что-то делать – вот о чем болит голова у руководства ЦСКА. А в воскресенье будет ничья – 1:1.