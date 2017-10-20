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    Веденеев: «У ЦСКА налицо потеря мотивации у игроков, которые играют уже по 15 лет»

    Главный тренер команды «Зенит-1984» Сергей Веденеев считает, что в предстоящем противостоянии ЦСКА и «Зенита» на первое место выйдет порядок в обороне. По его словам, не стоит ждать того, что команда из Санкт-Петербурга разгромит соперников, учитывая результаты команд в последнем туре еврокубков.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 октября, в 16:30 по московскому времени. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 28-ю очками. Москвичи идут третьими, отставая на четыре балла.

    – Ближайший главный вопрос – чего ждать от матча с ЦСКА, не обманываясь трусливой игрой армейцев с «Базелем» в среду?

    – Мне кажется, армейцы в последнее время все время так играют. Правда, бывает, что и забьют со стандартного положения, иногда Витиньо или Головин проявятся на общем фоне. А так, конечно, ЦСКА всегда нацелен на порядок в обороне. В общем-то это касается сейчас и «Зенита».

    Все, чем занимался «Зенит» с приходом Манчини – старался сохранять порядок в обороне. Если вдруг происходили какие-то события, как, скажем, в матче с тульским «Арсеналом», то тренеры обращали внимание на оборону путем разговоров, смены состава или перемещений игроков.

    В «Зените» и ЦСКА есть игроки, которые могут и создать момент, и забить в атаке, но порядок в обороне надо сохранять прежде всего. Поэтому никто не скажет, что ЦСКА «раскладной» после Лиги чемпионов и «Зенит» помчится забивать. Скорее всего, порядок в обороне будет приоритетом для обеих команд.

    Тем более в «Зените», где никто и в самой команде не назовет игру устоявшейся и сложившейся. Все прекрасно понимают, что идет кропотливая работа, во время которой еще нужно и очки набирать.

    – Вам не кажется, что ЦСКА уже выполнил главную задачу года, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов, и теперь все силы отдаст чемпионату?

    – Я так не думаю: любому руководителю хочется видеть победу своей команды, тем более на своем стадионе. Главный для них вопрос – как они видят ближайшее будущее своей команды? У ЦСКА налицо потеря мотивации у игроков, которые играют уже по 15 лет – не успеваешь уже даже за средними игроками «Базеля». Надо что-то делать – вот о чем болит голова у руководства ЦСКА. А в воскресенье будет ничья – 1:1.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.10.2017 09:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +706

      111ax 21 октября 2017, 12:27

      сезон будет опять потерян, пусть хоть молодежку наиграют

      0
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      Рейтинг: +15

      Iron Angel 21 октября 2017, 11:19

      Арабские шейхи,купите,пожалуйста наш ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 15:34

      Точно играют по 15 лет? или лет 10 делают вид что играют

      0
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      Рейтинг: +34

      Silicium 20 октября 2017, 13:19

      С потерей Еременко и Дзагоева ЦСКА утратил наполовину и более креатив в полузащите. Без гениального созидателя любая команда будет серой и выступать неровно, в зависимости от квалификации тренера соперника. Этот год для молодых армейцев - год роста мастерства. Пусть молодежь состоится и Фортуна их полюбит.

      1
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 20 октября 2017, 11:53

      На лицо пустота и страх в глазах Гончаренко

      1
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 20 октября 2017, 11:52

      Удивляться нечему-на любой работе за 15 лет работы,особенно на одном месте пропадает мотивация,потому что либо силы уже не те,либо мотивы
      давно уже пропали! Но удивляет другое-что,3-4 года назад руководители и тренеры не понимали,что пора обновлять состав,что на одних легионерах команда долго не сможет показывать высокие результаты?

      2
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      Рейтинг: +118

      clozzi 20 октября 2017, 11:28

      на пенсию пол состава:)

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 октября 2017, 11:10

      тренера оптимиста вернуть

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 20 октября 2017, 10:51

      Я боялся, что некому сменить защиту будет. Но теперь я уверен, что защите пора на пенсию. Просто потому что наигрались. Жаль нет хороших молодых защитников, которым было бы, что доказывать.

      2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 > bset 20 октября 2017, 13:10

      Знаешь,защитники то молодые есть,но видимо Гинер с березами и игнашевичем подписал брачный договор и расторгнуть его не в состоянии.Да и денег Гинеру жалко,хочет выехать этим составом.Даже видео,что ему группа в лиге чемпионов как потолок,денег получить ,да и в чемпе на золото они не рассчитывает

      2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 > bset 20 октября 2017, 13:10

      *видно

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 20 октября 2017, 10:23

      Несмотря на поражение от тульского Арсенала, Зенит играет интереснее армейцев, состав его сильнее и "скамейка" намного длиннее. Вероятнее всего (с учетом полного отсутствия комбинационной, скоростной игры у армейского клуба в последних играх) положительных эмоций от этого матча армейские болельщики не получат.

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