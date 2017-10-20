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  • Веденеев: «У ЦСКА налицо потеря мотивации у игроков, которые играют уже по 15 лет»

Веденеев: «У ЦСКА налицо потеря мотивации у игроков, которые играют уже по 15 лет»

20 октября 2017, 09:41
16

Главный тренер команды «Зенит-1984» Сергей Веденеев считает, что в предстоящем противостоянии ЦСКА и «Зенита» на первое место выйдет порядок в обороне. По его словам, не стоит ждать того, что команда из Санкт-Петербурга разгромит соперников, учитывая результаты команд в последнем туре еврокубков.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 октября, в 16:30 по московскому времени. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 28-ю очками. Москвичи идут третьими, отставая на четыре балла.

– Ближайший главный вопрос – чего ждать от матча с ЦСКА, не обманываясь трусливой игрой армейцев с «Базелем» в среду?

– Мне кажется, армейцы в последнее время все время так играют. Правда, бывает, что и забьют со стандартного положения, иногда Витиньо или Головин проявятся на общем фоне. А так, конечно, ЦСКА всегда нацелен на порядок в обороне. В общем-то это касается сейчас и «Зенита».

Все, чем занимался «Зенит» с приходом Манчини – старался сохранять порядок в обороне. Если вдруг происходили какие-то события, как, скажем, в матче с тульским «Арсеналом», то тренеры обращали внимание на оборону путем разговоров, смены состава или перемещений игроков.

В «Зените» и ЦСКА есть игроки, которые могут и создать момент, и забить в атаке, но порядок в обороне надо сохранять прежде всего. Поэтому никто не скажет, что ЦСКА «раскладной» после Лиги чемпионов и «Зенит» помчится забивать. Скорее всего, порядок в обороне будет приоритетом для обеих команд.

Тем более в «Зените», где никто и в самой команде не назовет игру устоявшейся и сложившейся. Все прекрасно понимают, что идет кропотливая работа, во время которой еще нужно и очки набирать.

– Вам не кажется, что ЦСКА уже выполнил главную задачу года, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов, и теперь все силы отдаст чемпионату?

– Я так не думаю: любому руководителю хочется видеть победу своей команды, тем более на своем стадионе. Главный для них вопрос – как они видят ближайшее будущее своей команды? У ЦСКА налицо потеря мотивации у игроков, которые играют уже по 15 лет – не успеваешь уже даже за средними игроками «Базеля». Надо что-то делать – вот о чем болит голова у руководства ЦСКА. А в воскресенье будет ничья – 1:1.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Веденеев Сергей
Комментарии (16)
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Kulimen
1508482085
Нафига счет сказал? Я хотел игру попалить.
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Garrincha58
1508482397
ЦСКА выиграет
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VIPded
1508483697
Ничья, конечно, устроит. Но ждём чудесной победы ЦСКА 1-0!
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Dominator777
1508484185
Несмотря на поражение от тульского Арсенала, Зенит играет интереснее армейцев, состав его сильнее и "скамейка" намного длиннее. Вероятнее всего (с учетом полного отсутствия комбинационной, скоростной игры у армейского клуба в последних играх) положительных эмоций от этого матча армейские болельщики не получат.
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bset
1508485917
Я боялся, что некому сменить защиту будет. Но теперь я уверен, что защите пора на пенсию. Просто потому что наигрались. Жаль нет хороших молодых защитников, которым было бы, что доказывать.
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clozzi
1508488107
на пенсию пол состава:)
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nemolod
1508489564
Удивляться нечему-на любой работе за 15 лет работы,особенно на одном месте пропадает мотивация,потому что либо силы уже не те,либо мотивы давно уже пропали! Но удивляет другое-что,3-4 года назад руководители и тренеры не понимали,что пора обновлять состав,что на одних легионерах команда долго не сможет показывать высокие результаты?
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Розарио Агро
1508489637
На лицо пустота и страх в глазах Гончаренко
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Silicium
1508494742
С потерей Еременко и Дзагоева ЦСКА утратил наполовину и более креатив в полузащите. Без гениального созидателя любая команда будет серой и выступать неровно, в зависимости от квалификации тренера соперника. Этот год для молодых армейцев - год роста мастерства. Пусть молодежь состоится и Фортуна их полюбит.
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111ax
1508578077
сезон будет опять потерян, пусть хоть молодежку наиграют
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