Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хайнкес: «Бавария» не реализовала большое количество моментов»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что счет матча с «Селтиком» в Лиге чемпионов не полностью отражает ход встречи. Специалист считает, что его команда могла забить больше.

    «На протяжении большей части игры мы действовали хорошо. Но мы не реализовали большое количество моментов и слишком многое позволяли сопернику у своих ворот. Это нужно анализировать и исправлять.

    Нам была необходима поддержка. Чувствую, что команда предельно мотивирована», – сказал Хайнкес после финального свистка.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 07:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11