Хайнкес: «Бавария» не реализовала большое количество моментов»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что счет матча с «Селтиком» в Лиге чемпионов не полностью отражает ход встречи. Специалист считает, что его команда могла забить больше.

«На протяжении большей части игры мы действовали хорошо. Но мы не реализовали большое количество моментов и слишком многое позволяли сопернику у своих ворот. Это нужно анализировать и исправлять.

Нам была необходима поддержка. Чувствую, что команда предельно мотивирована», – сказал Хайнкес после финального свистка.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик» закончился со счетом 3:0.