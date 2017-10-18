Бубнов: «Спартак» сделал большой шаг на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, как повлияет разгромная победа «Спартака» над «Севильей» на турнирные расклады на финише группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, пока не стоит мечтать о выходе в плей-офф турнира, так как решающий матч красно-белым предстоит провести через две недели в Испании.

«Когда «Спартак» во второй раз повел, севильцам пришлось идти вперед большими силами, оголять тылы. Хозяева же обладали идеальным контроружием – скоростной группой атаки в лице здорово взаимодействующих между собой Промеса, Адриано и Мельгарехо при поддержке Глушакова из глубины. Нельзя не отметить и отметившихся голевыми передачами фланговых защитников, Ещенко с Комбаровым, а также великолепную реализацию моментов в исполнении хозяев.

«Спартак» одержал яркую победу, которая придаст ему сил и эмоций, сделал большой шаг на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Место в весенней стадии еврокубков, если говорить о Лиге Европы, красно-белые себе уже де-факто гарантировали. Но не стоит переоценивать увиденное.

Почему нельзя придавать значение крупному счету? Во-первых, большую часть матча на поле шла равная борьба, и такое развитие событий – стечение обстоятельств. Не выручи Селихов перед перерывом после удара Кьера, реализуй момент Бен-Йедер, сценарий получился бы иным. Во-вторых, неважно с какой разницей мячей «Севилья» проиграла в Москве: если на своем поле она одолеет «Спартак», то выйдет вперед на два очка и вновь будет выступать с позиции силы на финише группового этапа. В-третьих, такой конфуз, безусловно, встряхнет команду Эдурадо Бериццо, которая подойдет к ответному матчу с максимально возможным настроем и качественно иным отношением к конкретным игрокам соперника. Наконец, в-четвертых, не стоит забывать, что у «Севильи», которую в чемпионате изрядно погоняли в Бильбао, было меньше времени на подготовку к «Спартаку», а еще и перелет в Москву.

Красивой победе можно порадоваться, но ее значение ни в коем случае нельзя преувеличивать. Решающий матч еще впереди, команда Массимо Карреры проведет его через две недели в Испании. Выиграет – сыграет весной в Лиге чемпионов, не проиграет – сделает весомейшую заявку на плей-офф, уступит – отдаст все козыри на руки «Севилье», – считает Бубнов.