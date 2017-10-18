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  • Дмитрий Комбаров – о выносе мяча из пустых ворот: «Интуитивно пытались закрыть зоны. Получилось, что мяч удачно попал в меня»

Дмитрий Комбаров – о выносе мяча из пустых ворот: «Интуитивно пытались закрыть зоны. Получилось, что мяч удачно попал в меня»

18 октября 2017, 00:16
10

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1) рассказал о моменте, в котором он вынес мяч из пустых ворот.

«Интуитивно с Джикией пытались перекрыть ворота. Джикия перекрыл ближний угол, я пытался закрыть дальний и центр. Получилось, что мяч удачно попал в меня.

Почувствовали в начале второго тайма, что они агрессивно начали атаковать. Прижались к своим воротам. Потом переломили давление, начали хорошо выходить из обороны и держать мяч.

К сожалению, пропустили один гол. Но ошибки разберем. Такое бывает», – сказал Комбаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Севилья Комбаров Дмитрий
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1508275319
Молодец Диман , а то тут кое-кто тебя уже на трансфер выставляет , говорит не нужны твои навесы российскому футболу.
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insider_retro
1508275526
Отлично получилось!! Честно и без выдумок сказал!!!! ..))
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Д Альбертини
1508276037
Это походу и был переломный момен матча. А потом футбольное правило сработало! И пошло поехало))) наконец победа в еврокубках пришла, Да еще и такая уверенная! Ура))
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Preacher
1508276048
Напишу и тут - Димона в сборную!
Ответить
АндрейФКСМ
1508276886
Красавцы все!!!
Ответить
Диктор
1508300584
Да думаю после этой игры Черчесов явно пересмотрит состав сборной.
Ответить
спартач-тверь
1508316484
— У кого нога?
— Этa нога — у того, у кого надо нога. / классика/
Ответить
OfaZavr
1508318946
Молодцы!!
Ответить
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