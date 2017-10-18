Дмитрий Комбаров – о выносе мяча из пустых ворот: «Интуитивно пытались закрыть зоны. Получилось, что мяч удачно попал в меня»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1) рассказал о моменте, в котором он вынес мяч из пустых ворот.

«Интуитивно с Джикией пытались перекрыть ворота. Джикия перекрыл ближний угол, я пытался закрыть дальний и центр. Получилось, что мяч удачно попал в меня.

Почувствовали в начале второго тайма, что они агрессивно начали атаковать. Прижались к своим воротам. Потом переломили давление, начали хорошо выходить из обороны и держать мяч.

К сожалению, пропустили один гол. Но ошибки разберем. Такое бывает», – сказал Комбаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

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