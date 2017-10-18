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    Дмитрий Комбаров – о выносе мяча из пустых ворот: «Интуитивно пытались закрыть зоны. Получилось, что мяч удачно попал в меня»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1) рассказал о моменте, в котором он вынес мяч из пустых ворот.

    «Интуитивно с Джикией пытались перекрыть ворота. Джикия перекрыл ближний угол, я пытался закрыть дальний и центр. Получилось, что мяч удачно попал в меня.

    Почувствовали в начале второго тайма, что они агрессивно начали атаковать. Прижались к своим воротам. Потом переломили давление, начали хорошо выходить из обороны и держать мяч.

    К сожалению, пропустили один гол. Но ошибки разберем. Такое бывает», – сказал Комбаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 00:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:29

      Молодцы!!

      1
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 18 октября 2017, 11:48

      — У кого нога?

      — Этa нога — у того, у кого надо нога. / классика/

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 07:23

      Да думаю после этой игры Черчесов явно пересмотрит состав сборной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Диктор 18 октября 2017, 09:59

      однозначно если тупо не будет игнорировать СЕЛИХОВА ПОРА СТАВИТЬ 1 НОМЕРОМ нах свояка габулова притащил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 октября 2017, 00:48

      Красавцы все!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Preacher 18 октября 2017, 00:34

      Напишу и тут - Димона в сборную!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 18 октября 2017, 00:33

      Это походу и был переломный момен матча. А потом футбольное правило сработало! И пошло поехало))) наконец победа в еврокубках пришла, Да еще и такая уверенная! Ура))

      4
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 00:25

      Отлично получилось!! Честно и без выдумок сказал!!!! ..))

      4
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 00:21

      Молодец Диман , а то тут кое-кто тебя уже на трансфер выставляет , говорит не нужны твои навесы российскому футболу.

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