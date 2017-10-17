Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Итальянские СМИ предполагают, что у Монтеллы есть три матча на исправление ситуации в «Милане»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может быть отправлен в отставку, если команда не одержит победы в трех ближайших матчах.

    «Россонери» проиграли в последних трех встречах Серии А и теперь будущее специалиста находится под большим вопросом.

    По информации источника, решающими для рулевого «Милана» станут поединки с АЕКом в Лиге Европы, и игры против «Дженоа» и «Кьево» в чемпионате Италии.

    Кроме того, 29 октября миланцам на своем поле предстоит встреча с «Ювентусом». Если Монтелла не сможет выиграть следующие две игры, а затем проиграет «бьянконери», существует реальный шанс на его увольнение.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2017 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11