Итальянские СМИ предполагают, что у Монтеллы есть три матча на исправление ситуации в «Милане»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может быть отправлен в отставку, если команда не одержит победы в трех ближайших матчах.

«Россонери» проиграли в последних трех встречах Серии А и теперь будущее специалиста находится под большим вопросом.

По информации источника, решающими для рулевого «Милана» станут поединки с АЕКом в Лиге Европы, и игры против «Дженоа» и «Кьево» в чемпионате Италии.

Кроме того, 29 октября миланцам на своем поле предстоит встреча с «Ювентусом». Если Монтелла не сможет выиграть следующие две игры, а затем проиграет «бьянконери», существует реальный шанс на его увольнение.