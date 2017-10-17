Ловрен разочарован действиями Лукаку

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен остался недоволен своим столкновением с форвардом «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Один из эпизодов борьбы едва не перерос в потасовку.

«Я хотел отобрать мяч в подкате, и мне показалось, что он мог бы и не задевать меня в этом эпизоде. Думаю, что он сделал это специально. Даже если он и не хотел это сделать, то обычно в таких случаях извиняются. Но Лукаку весь матч был на нервах, это видели все.

Конечно, этот эпизод был в ходе борьбы на поле, а сейчас все уже позади и ничего не изменить. Не могу сказать, что я разочарован. Будем двигаться дальше, это футбол», – сказал Ловрен.

Матч восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:0.