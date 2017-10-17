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    Ловрен разочарован действиями Лукаку

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен остался недоволен своим столкновением с форвардом «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Один из эпизодов борьбы едва не перерос в потасовку.

    «Я хотел отобрать мяч в подкате, и мне показалось, что он мог бы и не задевать меня в этом эпизоде. Думаю, что он сделал это специально. Даже если он и не хотел это сделать, то обычно в таких случаях извиняются. Но Лукаку весь матч был на нервах, это видели все.

    Конечно, этот эпизод был в ходе борьбы на поле, а сейчас все уже позади и ничего не изменить. Не могу сказать, что я разочарован. Будем двигаться дальше, это футбол», – сказал Ловрен.

    Матч восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:0.

    Источник: Skysports

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    17.10.2017 07:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 октября 2017, 12:46

      лукака в последнее время конкретно в себя поверил и стал хамить исподтишка, не в первом матче уже замечаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 17 октября 2017, 10:58

      надо было наказать предупреждением

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 17 октября 2017, 10:46

      Чё там,негр на него уже подал в суд за расизм?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 17 октября 2017, 09:10

      Тема: "Ловрен разочарован"
      Содержание: "Не могу сказать, что я разочарован"

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1649

      PassCSKA > VGreen 17 октября 2017, 09:33

      Спасибо, дружище! поднял настроение с утра)

      6
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