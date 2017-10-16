Покеттино: «Кейн был тронут, когда Тотти прощался с «Ромой». Гарри способен провести такую же карьеру»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о нападающем команды Гарри Кейне.

«На данный момент Кейн счастлив в «Тоттенхэме», но никто не знает, что произойдет завтра. Здесь он наслаждается футболом и признанием болельщиков. Он испытывает сильные эмоции, когда забивает за «Тоттенхэм».

Он был тронут во время прощания Франческо Тотти с «Ромой» (в конце прошлого сезона – прим. «Бомбардира»). Тотти был игроком одной команды. Гарри способен провести такую же карьеру», – сказал 45-летний аргентинец.

На счету Кейна 11 голов и одна результативная передача в 10-ти встречах всех турниров на клубном уровне.