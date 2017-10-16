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    Покеттино: «Кейн был тронут, когда Тотти прощался с «Ромой». Гарри способен провести такую же карьеру»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о нападающем команды Гарри Кейне.

    «На данный момент Кейн счастлив в «Тоттенхэме», но никто не знает, что произойдет завтра. Здесь он наслаждается футболом и признанием болельщиков. Он испытывает сильные эмоции, когда забивает за «Тоттенхэм».

    Он был тронут во время прощания Франческо Тотти с «Ромой» (в конце прошлого сезона – прим. «Бомбардира»). Тотти был игроком одной команды. Гарри способен провести такую же карьеру», – сказал 45-летний аргентинец.

    На счету Кейна 11 голов и одна результативная передача в 10-ти встречах всех турниров на клубном уровне.

    Источник: AS

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    16.10.2017 23:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +97

      Костефан 17 октября 2017, 08:06

      Да вряд ли... Наверняка уйдет скоро

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 23:24

      Конечно Гарри способен на крутую карьеру. Не даёт спокойно спать грандам.

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