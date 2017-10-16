Гвардиола: «Наполи» может «убить» «Манчестер Сити» своим высоким прессингом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Наполи» отметил, что опасается высокого прессинга неаполитанцев. По мнению специалиста, итальянская команда схожа по стилю игры с «Шахтером».

«Я намерен показать своим игрокам в понедельник и вторник, насколько хороша игра, в которую будет играть «Наполи». Я покажу им, как показал насколько хорош «Шахтер».

«Наполи» очень похож на клуб из Донецка, но разница в том, что там, где «Шахтер» может подождать, неаполитанцы убивают вас своим высоким прессингом.

Я очень рад, что у меня есть возможность сыграть в подобную игру», – сказал Гвардиола.

Поединок «Манчестер Сити» – «Наполи» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.