Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Наполи» может «убить» «Манчестер Сити» своим высоким прессингом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Наполи» отметил, что опасается высокого прессинга неаполитанцев. По мнению специалиста, итальянская команда схожа по стилю игры с «Шахтером».

    «Я намерен показать своим игрокам в понедельник и вторник, насколько хороша игра, в которую будет играть «Наполи». Я покажу им, как показал насколько хорош «Шахтер».

    «Наполи» очень похож на клуб из Донецка, но разница в том, что там, где «Шахтер» может подождать, неаполитанцы убивают вас своим высоким прессингом.

    Я очень рад, что у меня есть возможность сыграть в подобную игру», – сказал Гвардиола.

    Поединок «Манчестер Сити» – «Наполи» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11