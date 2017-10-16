Бенитес: «Мне жаль 3500 болельщиков, которые приехали нас поддержать»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал ничью в матче с «Саутгемптоном» (2:2) в рамках 8-го тура АПЛ.

«Мы играли хорошо, но пропустили два мяча. Что-то было не так. Нам надо продолжать работать и становиться лучше.

Обидно за фанатов: нас поддерживало 3500 болельщиков в гостях. Мне жаль их, потому что мы могли бы взять три очка, тогда все бы вернулись домой счастливыми», — сказал Бенитес.

«Ньюкасл» занимает девятую строчку в чемпионате Англии. Команда набрала 11 очков после восьми туров.