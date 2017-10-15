РФПЛ. «Арсенал» обыграл «Зенит» в гостях

Молодцы! Тулу с победой и хорошей игрой!
В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» дома уступил тульскому «Арсеналу» (0:1). На 73-й минуте матча единственный гол забил Эванс Кангва.
«Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.
Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Кангва, 73.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов (Дзюба, 46), Ерохин (Полоз, 81), Кузяев (Паредес, 65), Краневиттер, Кокорин, Дриусси.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Ткачев, Боурчану, Чаушич (Максимов, 87), Шевченко (Хагуш, 62), Кангва.
Предупреждения: Паредес, 77 – Чаушич, 37.