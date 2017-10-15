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РФПЛ. «Арсенал» обыграл «Зенит» в гостях

15 октября 2017, 20:53
141

В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» дома уступил тульскому «Арсеналу» (0:1). На 73-й минуте матча единственный гол забил Эванс Кангва.

«Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кангва, 73.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов (Дзюба, 46), Ерохин (Полоз, 81), Кузяев (Паредес, 65), Краневиттер, Кокорин, Дриусси.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Ткачев, Боурчану, Чаушич (Максимов, 87), Шевченко (Хагуш, 62), Кангва.

Предупреждения: Паредес, 77 – Чаушич, 37.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (141)
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mialkov
1508090364
Арсенал с победой! )))
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FCSM#REDWHITE#
1508090433
Молодцы Арсенал с победой! Спосибо
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BRO_football
1508090433
Молодцы Арсенал. Отличная игра! И вообще весь тур отличный: Зенит, Локомотив, Краснодар проиграли, а ЦСКА выиграл.
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oyabun
1508090484
Выходные прямо удались! ))
Ответить
Полная Канистра
1508090926
сборная Аргентины + Дзюба - Арсенал 0-1 Красота среди бегущих первых нет и отстающих. Теперь послушаем наших супер экспертов
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cska-62
1508091192
Думаю, что теперь у «Зенита» проблема под названием «КУЧА БАБЛА»! Газпром настолько расточителен, что напокупал два состава с хвостиком, которые могут спокойно бороться за золото. Тренера грамотного пригласил. И вот теперь Манчини наигрывает эти два состава с хвостиком в одной команде. Получается местами. Главное достижение Манчини в том, что он оживил Кокорина, а вот командная игра и игровые связи хромают. С блеском проведённых матчей мало. Иначе и судьям помогать бы питерцам не приходилось. Сегодня судья судил честно. Результат на табло!
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Сержтир
1508091232
Стоило судье честно отсудить матч и результат на лицо
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VVM1964
1508093714
ХОРОШИЙ ТУР .
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ivanthebest
1508096830
Апплодирую стоя тулякам! Эта вечерняя новость явно улучшила мой день) Гуелор красавчик и что самое забавное зина его не сможет купить, ибо политика не брать темнокожих, вот ведь незадача))
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yanedo
1508127242
не заморачивайтесь это 100% татализатор вы в какой стране живёте здесь медали распродаются ещё до чемпионата ( важнейший матч для локо а они сливают . зениту важен отрыв и они сливают первый тайм стоят один удар в створ охренеть во втором видимость атак создают не больше чистый договорняк спросите с кем да с мудком с кем вон спартак отстал да и остальные непорядок интригу нужно держать толпе нужна надежда да и ставочки в тотале незабывайте ну кто в таком матче проигрыш зене поставил ну (посмотрите на спартак дураку понятно тянули в прошлом году за уши к чемпионству )
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