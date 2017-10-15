РФПЛ. «Арсенал» обыграл «Зенит» в гостях

В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» дома уступил тульскому «Арсеналу» (0:1). На 73-й минуте матча единственный гол забил Эванс Кангва.

«Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кангва, 73.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов (Дзюба, 46), Ерохин (Полоз, 81), Кузяев (Паредес, 65), Краневиттер, Кокорин, Дриусси.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Ткачев, Боурчану, Чаушич (Максимов, 87), Шевченко (Хагуш, 62), Кангва.

Предупреждения: Паредес, 77 – Чаушич, 37.

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