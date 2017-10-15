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    РФПЛ. «Арсенал» обыграл «Зенит» в гостях

    В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» дома уступил тульскому «Арсеналу» (0:1). На 73-й минуте матча единственный гол забил Эванс Кангва.

    «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Кангва, 73.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов (Дзюба, 46), Ерохин (Полоз, 81), Кузяев (Паредес, 65), Краневиттер, Кокорин, Дриусси.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Ткачев, Боурчану, Чаушич (Максимов, 87), Шевченко (Хагуш, 62), Кангва.

    Предупреждения: Паредес, 77 – Чаушич, 37.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 20:53
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    Комментарии127
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 10:41

      Молодцы! Тулу с победой и хорошей игрой!

      3
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 16 октября 2017, 08:24

      Да нормально все, футбол же не бывает без поражений)))
      самое смешное, что ржут те клубы, у которых поражений намного больше)))
      и не надо говорить "заезженную историю" про количество денег: Выигрывает Зенит - Газпром и Миллер все купил....выигрывает ЦСКА - Гинер все купил... и т.д.
      Кто виноват что у остальных клубов так не "покупается")))) Ищите спонсоров ребятки)

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 октября 2017, 08:21

      Первый раз пришёл на стадион в Санкт Петербурге и увидел первое поражение Зенита в РПЛ...мда,видимо я не фартовый для Зенита((

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > movie 16 октября 2017, 10:56

      Это вряд ли....)))

      1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > ЖОРРО 16 октября 2017, 15:28

      Купи лучше абонемент

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Kotofey75 16 октября 2017, 15:45

      Ахаххах,хорошая идея)

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 16 октября 2017, 08:20

      тульский пряник

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 октября 2017, 08:12

      Не в первый раз Арсенал доказывает, что достоин РФПЛ!!! Браво!

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 октября 2017, 07:41

      арсенал молодцы,поздравляю с победой! но ликовать думаю не стоит из за того что зина оступилась,и сборная аргентины оступается) лично я больше ликовал когда спартак у ахмата выиграл.бомжи,вы дзюбу в церковь сводите,именно он ваше проклятье,как только полено в выпустили,всё,хорошей игры не будет

      6
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Каратель 16 октября 2017, 15:29

      Дзюбе в церковь нельзя. Он- Анчутка

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 16 октября 2017, 07:37

      Всё просрали!!!

      0
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      Рейтинг: +1771

      Alex Y 16 октября 2017, 07:24

      Арсенал Молодцы

      2
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      Рейтинг: +231

      yanedo 16 октября 2017, 07:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не заморачивайтесь это 100% татализатор вы в какой стране живёте здесь медали распродаются ещё до чемпионата ( важнейший матч для локо а они сливают . зениту важен отрыв и они сливают первый тайм стоят один удар в створ охренеть во втором видимость атак создают не больше чистый договорняк спросите с кем да с мудком с кем вон спартак отстал да и остальные непорядок интригу нужно держать толпе нужна надежда да и ставочки в тотале незабывайте ну кто в таком матче проигрыш зене поставил ну (посмотрите на спартак дураку понятно тянули в прошлом году за уши к чемпионству )

      -10
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      Рейтинг: +387

      Vizual > yanedo 16 октября 2017, 07:17

      Очередное нытье

      1
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      Рейтинг: +387

      Vizual > yanedo 16 октября 2017, 07:18

      вы с Орловым не родственники?)))

      4
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      Рейтинг: +231

      yanedo > Vizual 17 октября 2017, 07:03

      Если букмекерская компания - главный партнер РФПЛ, а также другие букмкекеры - генеральные спонсоры некоторых клубов - учись мозгами думать юноша

      -3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 16 октября 2017, 06:44

      Это был день добрых дел. Динамо (Киев) ,Локо, Зенит подарили очки...

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