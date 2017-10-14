Бензема вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров «Реала»

«Реал» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыгрывает «Хетафе» (1:0; перерыв).

Голом отметился нападающий Карим Бензема. Для француза мяч стал 182-м за все время выступлений в мадридском клубе. Он сравнялся по этому показателю с Франсиско Хенто, выступавшим за «сливочных» с 1952 по 1970 год.

29-летний Бензема и Хенто делят седьмую строчку в списке лучших бомбардиров клуба.

Игрок сборной Франции пополнил состав «Реала» в июле 2009 года, перейдя из «Лиона» а 35 миллионов евро. Бензема три раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза – Примеру, Кубок Испании, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира.