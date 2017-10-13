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    Роша, Промес и Адриано – в стартовом составе «Спартака» на матча с «Ахматом»

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 13-го тура РФПЛ.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, Аблае, Лео.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Луис Адриано, Роша.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    13.10.2017 18:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 19:04

      на сегодняшний день самый боевой состав, жду только победы! Вперед Спартак!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 13 октября 2017, 18:59

      у Кадырова был день рождения боюсь судья в подмогу терека(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67581

      portero 13 октября 2017, 18:59

      Адриано получит карту в первом тайме, если будет борзеть как всегда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Дмитрий ФКСМ 13 октября 2017, 18:46

      Таким составом обязаны разорвать терегггг

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 13 октября 2017, 18:42

      2-0 спартак

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 13 октября 2017, 18:29

      Есть предпосылки для взятия грозненских ворот!!..
      С настроением, качественно и достойно выполнить работу, порадовать болельщиков и получить положительный заряд энергии для зарубы с испанцами!!...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 13 октября 2017, 18:29

      состав хороший. еще бы такая же игра как с уралом и вообще отлично!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2017, 18:29

      УХ ТЫ ВОТ ЭТО СИЛА такое нападение мы еще не видели Ахмату только и остаётся их сдерживать. не дождусь этого матча

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8918

      vladik12 13 октября 2017, 18:27

      Победа "Спартака".

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      odin1973 13 октября 2017, 18:25

      Боевой состав у Спартака

      5
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