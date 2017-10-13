Роша, Промес и Адриано – в стартовом составе «Спартака» на матча с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 13-го тура РФПЛ.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, Аблае, Лео.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Луис Адриано, Роша.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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