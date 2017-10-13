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  • Роша, Промес и Адриано – в стартовом составе «Спартака» на матча с «Ахматом»

Роша, Промес и Адриано – в стартовом составе «Спартака» на матча с «Ахматом»

13 октября 2017, 18:23
12

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 13-го тура РФПЛ.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, Аблае, Лео.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Луис Адриано, Роша.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (12)
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odin1973
1507908332
Боевой состав у Спартака
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vladik12
1507908470
Победа "Спартака".
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Полная Канистра
1507908550
УХ ТЫ ВОТ ЭТО СИЛА такое нападение мы еще не видели Ахмату только и остаётся их сдерживать. не дождусь этого матча
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Алекc
1507908572
состав хороший. еще бы такая же игра как с уралом и вообще отлично!
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insider_retro
1507908595
Есть предпосылки для взятия грозненских ворот!!.. С настроением, качественно и достойно выполнить работу, порадовать болельщиков и получить положительный заряд энергии для зарубы с испанцами!!...
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babenko1977
1507909333
2-0 спартак
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Дмитрий ФКСМ
1507909574
Таким составом обязаны разорвать терегггг
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portero
1507910372
Адриано получит карту в первом тайме, если будет борзеть как всегда.
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FC ЖИЛЬДУН
1507910390
у Кадырова был день рождения боюсь судья в подмогу терека(((
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OfaZavr
1507910686
на сегодняшний день самый боевой состав, жду только победы! Вперед Спартак!
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