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  • Игрок «Фиорентины» Бираги: «Моей семье желали умереть, когда из-за меня кто-то потерял очки в Fantasy»

Игрок «Фиорентины» Бираги: «Моей семье желали умереть, когда из-за меня кто-то потерял очки в Fantasy»

13 октября 2017, 01:14
1

Защитник итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги рассказал, что в адрес его семьи порой поступают угрозы. Недавно причиной стало неудачное выступление игрока как члена чьей-то Fantasy-команды.

«Если оскорбляют только мою игру, то я готов это воспринимать. Когда речь заходит о семье, то это уже неприемлемо.

После одного из последних матчей в социальной сети стали желать смерти моим близком из-за того, что кто-то по моей вине потерял очки в Fantasy. Говорили, чтоб я не возвращался обратно во Флоренцию.

Несмотря на все это, я стараюсь полностью отдаваться игре за «Фиорентину», – сказал Бираги.

В текущем сезоне Серии А защитник провел шесть матчей.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Фиорентина Бираги Кристиано
Комментарии (1)
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TY13R
1507848754
Вот это бред...
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