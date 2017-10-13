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    Игрок «Фиорентины» Бираги: «Моей семье желали умереть, когда из-за меня кто-то потерял очки в Fantasy»

    Защитник итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги рассказал, что в адрес его семьи порой поступают угрозы. Недавно причиной стало неудачное выступление игрока как члена чьей-то Fantasy-команды.

    «Если оскорбляют только мою игру, то я готов это воспринимать. Когда речь заходит о семье, то это уже неприемлемо.

    После одного из последних матчей в социальной сети стали желать смерти моим близком из-за того, что кто-то по моей вине потерял очки в Fantasy. Говорили, чтоб я не возвращался обратно во Флоренцию.

    Несмотря на все это, я стараюсь полностью отдаваться игре за «Фиорентину», – сказал Бираги.

    В текущем сезоне Серии А защитник провел шесть матчей.

    Источник: Football Italia

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    13.10.2017 01:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 октября 2017, 01:52

      Вот это бред...

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