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    Черчесов: «Раньше Кокорин ассоциировался непонятно с чем, но теперь он сделал выводы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил прогресс нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Специалист отметил, что форвард повзрослел и сделал определенные выводы после непростой ситуации в прошлом сезоне.

    – Человеческие качества важны, но футболист должен и за полем знать, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные действия. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого бы что-то отвлекало.

    Того же Кокорина какие-то вещи отвлекали – и Кокорин ассоциировался непонятно с чем. Последние пару месяцев мы говорим только «Кокорин забил, Кокорин отдал», а не что-то там кто-то сделал.

    – Манчини свой ключик к нему нашел, вы тоже нашли. Какой он, этот ключик, большой, маленький?

    – Никаких ключей нет. Мы с ним в «Динамо» играли. Он так же играл у меня нападающего, забил, по-моему, 12 голов, отдал 8 передач, хорошо себя проявлял. Он тоже взрослеет, в том году попал в непростую ситуацию: во-первых, играл не на той позиции, на которой до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций. Не потому, что мы не уважаем друг друга, а потому, что уровень игры не соответствовал по той или иной причине. Сейчас у него в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда напрямую с ним разговаривали, он знал мое мнение, сделал выводы, и мы рады видеть его в команде.

    Источник: РФС

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    12.10.2017 15:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2017, 23:59

      Усатый: это всея, это все я заставил его сделать выводы.

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      Рейтинг: +358

      Финт 12 октября 2017, 22:38

      Что не так,играет хлопец завёлся,и дай Бог,лупит ровно и по делу все мячи в сетку,Черчесов он другой масти имеет право говорить.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 12 октября 2017, 21:03

      Раньше Кокорин ассоциировался с мамаевым и шампанским, а теперь хоть с голами.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 20:09

      Кокорин ассоциировался непонятно с чем.......
      Дзагоев футболист виртуальный.....
      Саламыч жжёт !!!

      0
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      Рейтинг: +116

      Karakush 12 октября 2017, 16:55

      Лишь бы не сорвался и продолжал в том же духе!!! Удачи Саня, забивай больше радуй любителей футбола

      1
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 12 октября 2017, 15:51

      Улыбнул вопрос журналиста о размере ключика )))

      0
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 12 октября 2017, 15:50

      Очень даже понятно с чем. С говном он ассоциировался.

      2
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 12 октября 2017, 15:29

      Раньше он ассоциировался с Кокошей, а теперь первый парень на селе! Пусть весь сезон отыграет нормально, потом за сборную выложиться по полной! Ну и в конце сезона скромный отдых в кругу семьи! Тогда посмотрим чего он стоит, как футболист, и как человек!

      2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 12 октября 2017, 15:27

      Раньше ассоциировался не понятно с чем (кем?), а теперь какие ассоциации в тренерской голове по нападающему??!!...
      Надеюсь, что Кокорин в оставшееся время до ЧМ и в клубе и в сборной создаст ту видимую надёжность, которая вдохнёт в наши сердца надежду на успех на ЧМ!!..

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 12 октября 2017, 15:26

      Да Бог с ним - с Кокориным. Хреново, что Черчесов ассоциируется с поражениями.

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