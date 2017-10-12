Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Раньше Кокорин ассоциировался непонятно с чем, но теперь он сделал выводы»

Черчесов: «Раньше Кокорин ассоциировался непонятно с чем, но теперь он сделал выводы»

12 октября 2017, 15:00
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил прогресс нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Специалист отметил, что форвард повзрослел и сделал определенные выводы после непростой ситуации в прошлом сезоне.

– Человеческие качества важны, но футболист должен и за полем знать, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные действия. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого бы что-то отвлекало.

Того же Кокорина какие-то вещи отвлекали – и Кокорин ассоциировался непонятно с чем. Последние пару месяцев мы говорим только «Кокорин забил, Кокорин отдал», а не что-то там кто-то сделал.

– Манчини свой ключик к нему нашел, вы тоже нашли. Какой он, этот ключик, большой, маленький?

– Никаких ключей нет. Мы с ним в «Динамо» играли. Он так же играл у меня нападающего, забил, по-моему, 12 голов, отдал 8 передач, хорошо себя проявлял. Он тоже взрослеет, в том году попал в непростую ситуацию: во-первых, играл не на той позиции, на которой до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций. Не потому, что мы не уважаем друг друга, а потому, что уровень игры не соответствовал по той или иной причине. Сейчас у него в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда напрямую с ним разговаривали, он знал мое мнение, сделал выводы, и мы рады видеть его в команде.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
chempion_cska
1507810111
Александр, смотри только вперед! Удачи!
Ответить
Garrincha58
1507810119
достали уже Кокошу он вроде перестал особо напрягаться что то не видно было в матчах сборной особого рвения
Ответить
Kollljan
1507811195
Да Бог с ним - с Кокориным. Хреново, что Черчесов ассоциируется с поражениями.
Ответить
insider_retro
1507811232
Раньше ассоциировался не понятно с чем (кем?), а теперь какие ассоциации в тренерской голове по нападающему??!!... Надеюсь, что Кокорин в оставшееся время до ЧМ и в клубе и в сборной создаст ту видимую надёжность, которая вдохнёт в наши сердца надежду на успех на ЧМ!!..
Ответить
Опорник84
1507811350
Раньше он ассоциировался с Кокошей, а теперь первый парень на селе! Пусть весь сезон отыграет нормально, потом за сборную выложиться по полной! Ну и в конце сезона скромный отдых в кругу семьи! Тогда посмотрим чего он стоит, как футболист, и как человек!
Ответить
BRO_football
1507812609
Очень даже понятно с чем. С говном он ассоциировался.
Ответить
FanatSerj
1507812691
Улыбнул вопрос журналиста о размере ключика )))
Ответить
Karakush
1507816536
Лишь бы не сорвался и продолжал в том же духе!!! Удачи Саня, забивай больше радуй любителей футбола
Ответить
Финт
1507837096
Что не так,играет хлопец завёлся,и дай Бог,лупит ровно и по делу все мячи в сетку,Черчесов он другой масти имеет право говорить.
Ответить
prezent2017
1507841945
Усатый: это всея, это все я заставил его сделать выводы.
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
2
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
4
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
1
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
1
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
7
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
8
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+