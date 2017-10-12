Черчесов: «Раньше Кокорин ассоциировался непонятно с чем, но теперь он сделал выводы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил прогресс нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Специалист отметил, что форвард повзрослел и сделал определенные выводы после непростой ситуации в прошлом сезоне.

– Человеческие качества важны, но футболист должен и за полем знать, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные действия. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого бы что-то отвлекало.

Того же Кокорина какие-то вещи отвлекали – и Кокорин ассоциировался непонятно с чем. Последние пару месяцев мы говорим только «Кокорин забил, Кокорин отдал», а не что-то там кто-то сделал.

– Манчини свой ключик к нему нашел, вы тоже нашли. Какой он, этот ключик, большой, маленький?

– Никаких ключей нет. Мы с ним в «Динамо» играли. Он так же играл у меня нападающего, забил, по-моему, 12 голов, отдал 8 передач, хорошо себя проявлял. Он тоже взрослеет, в том году попал в непростую ситуацию: во-первых, играл не на той позиции, на которой до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций. Не потому, что мы не уважаем друг друга, а потому, что уровень игры не соответствовал по той или иной причине. Сейчас у него в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда напрямую с ним разговаривали, он знал мое мнение, сделал выводы, и мы рады видеть его в команде.